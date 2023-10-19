Баранка: Думаю, 90% молодых футболистов делают ставки

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка в интервью итальянским СМИ поделился своим мнением по поводу скандала со ставками в итальянском футболе.

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- Думаю, 90% молодых футболистов делают ставки. Это мое личное впечатление, основано на том, что я вижу. Футболисты – это молодые люди, которые так или иначе близки к различным азартным играм, будь то ставки или казино.

Люди в Италии в целом очень увлечены азартными играми. А футболисты – именно тот типаж, который потенциально склонена к азартным играм: у них много свободного времени, куча денег, огромный соревновательный дух и потребность в адреналине.

- Насколько известно сейчас этим больше грешат молодые игроки. Нет ли у вас ощущение, что вы столкнулись с феноменом поколения?

- В 80-х мы играли в карты; сегодня мир изменился, новые поколения по-другому знакомы с электронными устройствами. Кроме того, ставки стали чрезмерно открытыми, в том смысле, что произошло огромное увеличение предложений. Раньше ставки воспринимались как игра мастерства, в том числе и потому, что период времени между ставкой и результатом был шире, в отличие от казино. Сегодня играть можно в любое время, в любом месте и на любое событие. Сейчас у молодого поколения больше доступности к этим механизмам: все делается заранее, все делается быстрее, можно сделать ставку на что угодно, на любые данные.