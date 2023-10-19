  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лукас Тейлор: Без всяких шуток могу сказать - Полесье способно бороться за титул
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукас Тейлор: Без всяких шуток могу сказать - Полесье способно бороться за титул

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Новичок Полесья рассказал рассказал о личных и командных целях

Лукас Тейлор: Без всяких шуток могу сказать - Полесье способно бороться за титул

polissyafc.com

Новина українською

Новичок "Полесья" Лукас Тейлор высказал свое мнение о чемпионате Украины, а также рассказал, какие задачи, по его мнению, может ставить перед собой команда.

Читайте такжеОфициально. Экс-защитник Шахтера подписал контракт с Полесьем

- Ты прекрасно знаком с особенностями украинского футбола: как бы ты охарактеризовал украинский чемпионат — в каком стиле играют команды, можно ли сравнить Украинскую Премьер-Лигу с другим чемпионатом и если да, то с каким и по каким критериям?

- На самом деле, не важно с каким чемпионатом Европы или мира сравнивать, но УПЛ отличалась и отличается интенсивностью, физической подготовкой и усилиями, которые прилагают игроки на поле. Важно отметить что каждый отдает себя на поле, чтобы выиграть игру. И только такие команды в УПЛ, которые отдают себя на поле, они и имеют преимущество.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Если говорить об общем впечатлении от Украины: чем тебе понравилась страна, может, чем-то удивила?

- Мне нравится теплота и душевность людей здесь. Мне и моей жене тоже очень понравилось здесь. Пока она, к сожалению, не в Украине, но я надеюсь, что скоро сможет приехать. Мы были приятно удивлены, потому что нас всегда принимали с исключительным гостеприимством. Такое отношение очень приятно. Здесь я и моя семья чувствовали себя по-настоящему как дома.

- Ставишь ли ты перед собой какие-нибудь личные футбольные цели на период в клубе?

- На этот вопрос можно ответить очень коротко: я хочу стать лучшим игроком лиги на своей позиции крайнего правого защитника, хочу вместе с командой выиграть титул и удачно выступать в еврокубках.

- Как ты оцениваешь перспективы команды в нынешнем сезоне, насколько реальны возможности "Полесья" побороться за высокие места в турнирной таблице?

- Если вернуться к перспективам команды, то, без всяких шуток, я могу уверенно сказать: мы способны бороться за самые высокие места и титул. Ведь лакмусовой бумажкой может служить игра с "Динамо". Это команда, которую сложно обыграть, в каком состоянии и на какой строчке в таблице она бы не находилась. Мы ясно дали понять, если мы можем обыграть "Динамо", то почему бы не обыгрывать других, ведь явных лидеров в чемпионате нет.

По теме
yellow-arrow
Баранка: Думаю, 90% молодых футболистов делают ставки
yellow-arrow
Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался
yellow-arrow
Эдмар: Кривбасс сейчас очень хорошо выглядит - с ними нужно сыграть очень осторожно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Лукас Тейлор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Полісся

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TarasLviv2023 (Львов)
19.10.2023 в 22:31
Що реально так і сказав? "Адже лакмусовим папірцем може бути гра з "Динамо"." лакмусовим папірцем ??
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде