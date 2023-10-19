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Лукас Тейлор: Без всяких шуток могу сказать - Полесье способно бороться за титул
Новичок Полесья рассказал рассказал о личных и командных целях
polissyafc.com
Новичок "Полесья" Лукас Тейлор высказал свое мнение о чемпионате Украины, а также рассказал, какие задачи, по его мнению, может ставить перед собой команда.
- Ты прекрасно знаком с особенностями украинского футбола: как бы ты охарактеризовал украинский чемпионат — в каком стиле играют команды, можно ли сравнить Украинскую Премьер-Лигу с другим чемпионатом и если да, то с каким и по каким критериям?
- На самом деле, не важно с каким чемпионатом Европы или мира сравнивать, но УПЛ отличалась и отличается интенсивностью, физической подготовкой и усилиями, которые прилагают игроки на поле. Важно отметить что каждый отдает себя на поле, чтобы выиграть игру. И только такие команды в УПЛ, которые отдают себя на поле, они и имеют преимущество.
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- Если говорить об общем впечатлении от Украины: чем тебе понравилась страна, может, чем-то удивила?
- Мне нравится теплота и душевность людей здесь. Мне и моей жене тоже очень понравилось здесь. Пока она, к сожалению, не в Украине, но я надеюсь, что скоро сможет приехать. Мы были приятно удивлены, потому что нас всегда принимали с исключительным гостеприимством. Такое отношение очень приятно. Здесь я и моя семья чувствовали себя по-настоящему как дома.
- Ставишь ли ты перед собой какие-нибудь личные футбольные цели на период в клубе?
- На этот вопрос можно ответить очень коротко: я хочу стать лучшим игроком лиги на своей позиции крайнего правого защитника, хочу вместе с командой выиграть титул и удачно выступать в еврокубках.
- Как ты оцениваешь перспективы команды в нынешнем сезоне, насколько реальны возможности "Полесья" побороться за высокие места в турнирной таблице?
- Если вернуться к перспективам команды, то, без всяких шуток, я могу уверенно сказать: мы способны бороться за самые высокие места и титул. Ведь лакмусовой бумажкой может служить игра с "Динамо". Это команда, которую сложно обыграть, в каком состоянии и на какой строчке в таблице она бы не находилась. Мы ясно дали понять, если мы можем обыграть "Динамо", то почему бы не обыгрывать других, ведь явных лидеров в чемпионате нет.
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