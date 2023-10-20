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Палкин: Надеюсь в УЕФА использовать свой опыт в интересах украинских и европейских клубов

Премьер-лига
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Гендиректор горняков избран в один из комитетов УЕФА

Палкин: Надеюсь в УЕФА использовать свой опыт в интересах украинских и европейских клубов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал свое избрание в Комитет УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов.

"Дорогие друзья! Решением Исполкома УЕФА меня включено в состав Комитета УЕФА по статусу игроков, трансферов, агентов и матч-агентов. В Комитете я буду единственным представителем Ассоциации европейских клубов (ECA), где буду работать следующие 4 года. Надеюсь использовать свой опыт для усовершенствования регулирования европейской футбольной политики в интересах украинских и европейских клубов", – написал Палкин в Фейсбук.

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В статье: Сергей Палкин УЕФА Шахтер (Донецк)
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