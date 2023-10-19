Металлист 1925 — Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Подопечные Юрия Вернидуба единолично возглавляют турнирную таблицу, что само по себе сенсационно. Но удастся ли продолжить триумфальное шествие в следующем матче?

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Поединок "Металлист 1925" — "Кривбасс" состоится в пятницу, 20 октября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Металлист 1925 — Кривбасс Смотреть трансляцию

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