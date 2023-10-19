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Металлист 1925 — Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 — Кривбасс: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 20 октября
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Подопечные Юрия Вернидуба единолично возглавляют турнирную таблицу, что само по себе сенсационно. Но удастся ли продолжить триумфальное шествие в следующем матче?
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Поединок "Металлист 1925" — "Кривбасс" состоится в пятницу, 20 октября, на стадионе "Левый Берег" в Киевской области. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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