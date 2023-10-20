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Задерака: Будет приятно сыграть против экс-партнеров из Металлиста 1925

Премьер-лига
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Хавбек "Кривбасса" встретится с бывшей командой

Задерака: Будет приятно сыграть против экс-партнеров из Металлиста 1925

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Максим Задерака поделился мыслями накануне выездного матча 11-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".

- Максим, "Кривбасс" заполнял паузу в чемпионате двусторонкой. Как ее оценишь?

- Конечно, трудно полноценно заменить официальный матч двусторонкой. Но, самое главное, что мы получили нагрузку. Это была одна из первоочередных задач на спарринг.

- Следующий матч - против "Металлиста 1925", твоей бывшей команды. Есть ли какой-то особый настрой?

- Нет, готовлюсь как к обычной игре. Конечно, будет приятно встретить экс-партнеров. Да, я был в этой команде полгода, даже больше. Но потом война, и все знают, как дальше все пошло. Это очень хорошая команда, которая играет в короткий и средний пас. Демонстрируют атакующий футбол. Будет тяжелая игра для обеих команд.

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- "Кривбасс" идет первым. Психологически это давит на команду?

- Если честно, в таблицу не заглядываю. Да, много от кого слышал, что мы на первом месте (улыбается). Что касается психологии, то на меня это не давит. Надеюсь, на команду также. Надо просто показывать свой футбол, идти от матча к матчу, серьезно настраиваться на каждого соперника и играть только на победу, - сказал Задерака.

Матч "Металлист 1925" - "Кривбасс" состоится 20 октября и начнется в 19:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Максим Задерака Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
fckryvbas.com

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