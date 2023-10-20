Защитник Руха: Верес - опасный соперник

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о подготовке к матчу 11-го тура УПЛ с "Вересом" и настроении после победы молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025.

"У "Вереса" получился неудачный старт в чемпионате. Но мы на это не обращаем внимания, потому что несмотря на это ровенчане - опасный соперник. "Рух" сейчас сконцентрирован на подготовке к этой игре. "Верес" - хорошая команда и нас ждет интересный матч против них.

Сейчас некоторые игроки вернулись из расположения молодежной сборной. Я, Квасница и Роман довольны, ведь удалось одержать две победы в двух матчах. Нас радует такое хорошее начало в отборе на Евро-2025", - сказал Дидык.

Матч "Верес" - "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 13:00.