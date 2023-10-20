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Защитник Руха: Верес - опасный соперник
Роман Дидык поделился ожиданиями от матча УПЛ
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о подготовке к матчу 11-го тура УПЛ с "Вересом" и настроении после победы молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025.
"У "Вереса" получился неудачный старт в чемпионате. Но мы на это не обращаем внимания, потому что несмотря на это ровенчане - опасный соперник. "Рух" сейчас сконцентрирован на подготовке к этой игре. "Верес" - хорошая команда и нас ждет интересный матч против них.
Сейчас некоторые игроки вернулись из расположения молодежной сборной. Я, Квасница и Роман довольны, ведь удалось одержать две победы в двух матчах. Нас радует такое хорошее начало в отборе на Евро-2025", - сказал Дидык.
Матч "Верес" - "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 13:00.
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