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Защитник Руха: Верес - опасный соперник

Премьер-лига
(1 голосов)

Роман Дидык поделился ожиданиями от матча УПЛ

Защитник Руха: Верес - опасный соперник

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Роман Дидык рассказал о подготовке к матчу 11-го тура УПЛ с "Вересом" и настроении после победы молодежной сборной Украины в отборе на Евро-2025.

"У "Вереса" получился неудачный старт в чемпионате. Но мы на это не обращаем внимания, потому что несмотря на это ровенчане - опасный соперник. "Рух" сейчас сконцентрирован на подготовке к этой игре. "Верес" - хорошая команда и нас ждет интересный матч против них.

Сейчас некоторые игроки вернулись из расположения молодежной сборной. Я, Квасница и Роман довольны, ведь удалось одержать две победы в двух матчах. Нас радует такое хорошее начало в отборе на Евро-2025", - сказал Дидык.

Матч "Верес" - "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября и начнется в 13:00.

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В статье: Верес (Ровно) Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Не люблю футбол (Хорол)
20.10.2023 в 09:11
Верес небезпечний...та це рівень чемпіоната області ,разом з Рухом та з усіма іншими.
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