Дулуб: Приход Срны повлияет на мотивацию игроков Шахтера

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, с каким настроением команда подходит к матчу против "Шахтера" в 11-м туре УПЛ.

– Настроение боевое. Продуктивно поработали во время октябрьской паузы в УПЛ, доволен я и проведенными спаррингами с молодежным и основным составом "Черноморца". Беспокоит только, что из-за дисквалификации нам в субботу не помогут Максим Лопыренок и Геннадий Пасич. Однако у нас довольно длинная скамья запасных и их есть кому заменить.

– То, что несколько дней назад в "Шахтере" произошли изменения на тренерском мостике, пойдет на пользу ЛНЗ?

– Трудно сказать. Я вообще считаю, что роль тренера в команде не превышает 25 процентов. Судьбу противостояния все равно решают футболисты. При всем уважении к Дарио Срне, как к игроку и функционеру, у него в должности исполняющего обязанности главного тренера не было времени, чтобы внести что-то свое или в авральном порядке наигрывать какие-то новые схемы. На сегодняшний момент единственный плюс в его появлении у руля "Шахтера" это то, что подопечные будут более мотивированными. Мы к этому готовы.

– Клубное руководство не обещало футболистам ЛНЗ повышенные премиальные в случае достижения во Львове положительного результата?

– Не владею такой информацией. В конце концов, я не сторонник, образно говоря, делить шкуру еще не убитого медведя, - сказал Дулуб.

Матч "Шахтер" - ЛНЗ пройдет в субботу, 21 октября и начнется в 17:00.