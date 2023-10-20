Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дулуб: Приход Срны повлияет на мотивацию игроков Шахтера
Наставник ЛНЗ поделился ожиданиями от матча против "горняков"
Фото: ЛНЗ
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал, с каким настроением команда подходит к матчу против "Шахтера" в 11-м туре УПЛ.
– Настроение боевое. Продуктивно поработали во время октябрьской паузы в УПЛ, доволен я и проведенными спаррингами с молодежным и основным составом "Черноморца". Беспокоит только, что из-за дисквалификации нам в субботу не помогут Максим Лопыренок и Геннадий Пасич. Однако у нас довольно длинная скамья запасных и их есть кому заменить.
– То, что несколько дней назад в "Шахтере" произошли изменения на тренерском мостике, пойдет на пользу ЛНЗ?
– Трудно сказать. Я вообще считаю, что роль тренера в команде не превышает 25 процентов. Судьбу противостояния все равно решают футболисты. При всем уважении к Дарио Срне, как к игроку и функционеру, у него в должности исполняющего обязанности главного тренера не было времени, чтобы внести что-то свое или в авральном порядке наигрывать какие-то новые схемы. На сегодняшний момент единственный плюс в его появлении у руля "Шахтера" это то, что подопечные будут более мотивированными. Мы к этому готовы.
– Клубное руководство не обещало футболистам ЛНЗ повышенные премиальные в случае достижения во Львове положительного результата?
– Не владею такой информацией. В конце концов, я не сторонник, образно говоря, делить шкуру еще не убитого медведя, - сказал Дулуб.
Матч "Шахтер" - ЛНЗ пройдет в субботу, 21 октября и начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Новый клуб для Лунина, новый тренер для Шахтера или Динамо и долгожданное возвращение Мануэля Нойера. Главные новости за 19 октября
- Кучер: Пока я дома, было предложение, но отказался
- Заря - о решении УЕФА по матчу с Маккаби: Любой перенос поединков неприемлем для нас
- СМИ назвали помощников Срны в Шахтере
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Роскошная модель променяла одного из лучших бомбардиров Бундеслиги на сына Шумахера. ФОТО