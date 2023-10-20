  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Оболонь - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оболонь - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины

Оболонь - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

УПЛ возвращается после очередной паузы сборных, чтобы команды продолжили выяснять отношения между собой и бороться за как можно более высокие места в турнирной таблице. Открывать одиннадцатый тур будут "Оболонь" и "Заря", которые впервые встречаются в официальных турнирах.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

"Оболонь" 17:00 "Заря"

УПЛ. 11-й тур
20 октября, "Оболонь-Арена", Киев
Интернет-трансляция: MEGOGO
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Оболонь - Зоря
Смотреть трансляцию

Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол. А после финального свистка на страницах сайта вы найдете отчет о матче, видеообзор, комментариях действующих лиц и прочее.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 — Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2023
yellow-arrow
Дулуб: Приход Срны повлияет на мотивацию игроков Шахтера
yellow-arrow
Защитник Руха: Верес - опасный соперник
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Оболонь (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде