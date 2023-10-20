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Оболонь - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Чемпионата Украины
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
УПЛ возвращается после очередной паузы сборных, чтобы команды продолжили выяснять отношения между собой и бороться за как можно более высокие места в турнирной таблице. Открывать одиннадцатый тур будут "Оболонь" и "Заря", которые впервые встречаются в официальных турнирах.
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"Оболонь" 17:00 "Заря"
УПЛ. 11-й тур
20 октября, "Оболонь-Арена", Киев
Интернет-трансляция: MEGOGO
Текстовую онлайн-трансляцию
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол. А после финального свистка на страницах сайта вы найдете отчет о матче, видеообзор, комментариях действующих лиц и прочее.
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