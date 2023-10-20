Оболонь - Заря: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

УПЛ возвращается после очередной паузы сборных, чтобы команды продолжили выяснять отношения между собой и бороться за как можно более высокие места в турнирной таблице. Открывать одиннадцатый тур будут "Оболонь" и "Заря", которые впервые встречаются в официальных турнирах.

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УПЛ. 11-й тур

20 октября, "Оболонь-Арена", Киев

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