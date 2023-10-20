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Металлист 1925 — Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2023
Удастся ли криворожанам удержать лидерство в УПЛ?
Фото: fckryvbas.com
Подопечные Эдмара никак не могут покинуть середину таблицы, как бы ни старались (хотя сейчас больше тяготеют к зоне переходных матчей). И в пятницу они будут принимать в гостях неожиданных лидеров сезона. Испытание будет явно не из легких, поэтому надеемся, что харьковчане к этому готовы.
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- "Металлист 1925" 19:00 "Кривбасс"
- Новости "Металлиста 1925"
- Новости "Кривбасса"
- “Металлист 1925”-”Кривбасс”. Статистика личных встреч
- “Металлист 1925”-”Кривбасс”. Последние матчи команд
- “Металлист 1925”-”Кривбасс”. Турнирное положение команд
- “Металлист 1925”-”Кривбасс”. Ставка и коэффициенты
- “Металлист 1925”-”Кривбасс”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 11-й тур
Киевская область. Стадион "Левый берег"
Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)
"Металлист 1925" 19:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ
Новости "Металлиста 1925"
Какое-то проклятие преследует "желто-синих" — они не забили ни одного гола в четырех матчах. При этом команда продолжает выступать неровно: три поражения подряд после довольно длинной серии побед и ничья.
При этом стоит отметить, что не всегда в неудачах подопечных Эдмара виноваты сами футболисты. Иногда были вопросы к работе рефери. Например, в матче с "Днепром-1" мяч попал в руку игроку "спортклубовцев", который стоял на линии ворот, но даже после просмотра VAR судья не назначил 11-метровый удар.
Еще одна проблема: постоянные травмы и дисквалификации, из-за которых "Металлист 1925" никак не может показать свою самую большую силу. И на выезде в Киевскую область команде не помогут Мозиль и Курило, которые были удалены в тяжелом поединке с "Оболонью".
Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Потимков, Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Червак, Габелок, А.Ткачук, Русин, Вачиберадзе, Дмитренко, Борячук
Новости "Кривбасса"
Криворожане — действующие лидеры УПЛ. При этом если вспомнить позицию "Кривбасса" в аналогичных условиях год назад, то он имел лишь 6 очков и "подметал" дно турнирной таблицы. Однако сейчас тот случай, когда футболисты нашли в себе внутреннюю силу и проиграли лишь дважды за 10 туров. И похоже, что подопечные Юрия Вернидуба не собираются сдаваться.
Более того, команда могла оторваться от "Полесья" и "Шахтера", однако домашнее поражение от "Руха" (1:3) испортило эту возможность. Однако после минимальной победы над "Черноморцем" клуб из Кривого Рога в итоге возглавил турнирную таблицу.
Понятно, что выбираться на вершину — сложная задача. А криворожане вообще впервые оказываются в подобной ситуации. Поэтому поединок с харьковчанами покажет, готов ли "Кривбасс" стать настоящим лидером украинского футбола.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Приходько, Бизимана, Татарков, Задерака, Кожушко
“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Статистика личных встреч
В целом эти команды встречались между собой дважды. И каждая из них одержала победу на выезде с одинаковым счетом - 0:2.
“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Последние матчи команд
Последний матч харьковчан закончился минимальным поражением при двух удалениях (включая вратаря Мозиля).
При этом "Кривбасс" одолел "Черноморец" на своем поле.
“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Турнирное положение команд
"Металлист 1925" пока одиннадцатый и лишь два очка отделяют его от зоны переходных матчей. "Кривбасс" единолично возглавляет турнирную таблицу. И сейчас главная задача для клуба — удержать лидерство.
“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Ставка и коэффициенты
“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Победа над "Черноморцем" и общая ситуация должны помочь подопечным Юрия Вернидуба добиться успеха. Однако харьковчане однозначно попытаются испортить им нервы.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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