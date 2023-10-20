Металлист 1925 — Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 20.10.2023

Подопечные Эдмара никак не могут покинуть середину таблицы, как бы ни старались (хотя сейчас больше тяготеют к зоне переходных матчей). И в пятницу они будут принимать в гостях неожиданных лидеров сезона. Испытание будет явно не из легких, поэтому надеемся, что харьковчане к этому готовы.

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УПЛ. 11-й тур

Киевская область. Стадион "Левый берег"

Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)

"Металлист 1925" 19:00 "Кривбасс"

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Новости "Металлиста 1925"

Какое-то проклятие преследует "желто-синих" — они не забили ни одного гола в четырех матчах. При этом команда продолжает выступать неровно: три поражения подряд после довольно длинной серии побед и ничья.

При этом стоит отметить, что не всегда в неудачах подопечных Эдмара виноваты сами футболисты. Иногда были вопросы к работе рефери. Например, в матче с "Днепром-1" мяч попал в руку игроку "спортклубовцев", который стоял на линии ворот, но даже после просмотра VAR судья не назначил 11-метровый удар.

Еще одна проблема: постоянные травмы и дисквалификации, из-за которых "Металлист 1925" никак не может показать свою самую большую силу. И на выезде в Киевскую область команде не помогут Мозиль и Курило, которые были удалены в тяжелом поединке с "Оболонью".

Ориентировочный состав "Металлиста 1925": Потимков, Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Червак, Габелок, А.Ткачук, Русин, Вачиберадзе, Дмитренко, Борячук

Новости "Кривбасса"

Криворожане — действующие лидеры УПЛ. При этом если вспомнить позицию "Кривбасса" в аналогичных условиях год назад, то он имел лишь 6 очков и "подметал" дно турнирной таблицы. Однако сейчас тот случай, когда футболисты нашли в себе внутреннюю силу и проиграли лишь дважды за 10 туров. И похоже, что подопечные Юрия Вернидуба не собираются сдаваться.

Более того, команда могла оторваться от "Полесья" и "Шахтера", однако домашнее поражение от "Руха" (1:3) испортило эту возможность. Однако после минимальной победы над "Черноморцем" клуб из Кривого Рога в итоге возглавил турнирную таблицу.

Понятно, что выбираться на вершину — сложная задача. А криворожане вообще впервые оказываются в подобной ситуации. Поэтому поединок с харьковчанами покажет, готов ли "Кривбасс" стать настоящим лидером украинского футбола.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Приходько, Бизимана, Татарков, Задерака, Кожушко

“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Статистика личных встреч

В целом эти команды встречались между собой дважды. И каждая из них одержала победу на выезде с одинаковым счетом - 0:2.

“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Последние матчи команд

Последний матч харьковчан закончился минимальным поражением при двух удалениях (включая вратаря Мозиля).

При этом "Кривбасс" одолел "Черноморец" на своем поле.

“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Турнирное положение команд

"Металлист 1925" пока одиннадцатый и лишь два очка отделяют его от зоны переходных матчей. "Кривбасс" единолично возглавляет турнирную таблицу. И сейчас главная задача для клуба — удержать лидерство.

“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Ставка и коэффициенты

“Металлист 1925”-”Кривбасс”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Победа над "Черноморцем" и общая ситуация должны помочь подопечным Юрия Вернидуба добиться успеха. Однако харьковчане однозначно попытаются испортить им нервы.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.