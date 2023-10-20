Голкипер Оболони: Наша команда приспособилась к ритму УПЛ

Вратарь "Оболони" Назарий Федоривский ответил на вопросы клубной пресс-службы накануне матча 11-го тура УПЛ с "Зарей".

- Позади уже прошла треть сезона, как ты в целом можешь оценить для себя этот сезон?

- Сезон такой достаточно неровный получается. Потому что первую часть мы немного набрали ход, потом после игр с "Полесьем" и ничьей с "Вересом" и победы над "Минаем" мы немного почувствовали ритм УПЛ и еще начали набирать очки. Поэтому я считаю, что этот отрезок мы провели достаточно достойно, а то, что нас ждет впереди это уже, как судьба решит.

- После первых 10-ти туров команда пропустила 10 мячей. К примеру это столько же, сколько и у "Кривбасса" и "Шахтера", которые идут на 1 и 3 месте соответственно. Поделись, в чем секрет такого маленького количества пропущенных мячей?

- По моему мнению, наша команда, а особенно оборона приспособилась к ритму УПЛ и мы начали на равных играть с другими соперниками, особенно те, которые играют в менее атакующий футбол. Поэтому мы играем выше, играем агрессивнее впереди, отбираем больше мячей на чужой половине поля и это как основа того, что мы пропускаем меньше. Потому что мы не сидим глубоко в обороне, а играем впереди.

- Перед началом сезона "Оболонь" многие эксперты ставили на последние места. Тем не менее, после 10 туров команда идет 10-й. Как ты считаешь, способны ли вы подняться еще выше и удивить всех?

- Мы стараемся подняться как можно выше и перед началом сезона даже не думали, что будем бороться за выживание. Наш чемпионат довольно ровный и впереди у нас еще много равных игр. Я думаю, что мы соберем еще зачетных баллов и сможем, как минимум, остаться в десятке.

- Впереди у команды игра против "Зари", которая сейчас очень мотивирована улучшать результаты в турнирной таблице. Расскажи, какой настрой у команды на эту игру и понимаете ли насколько будет непросто?

- Ну у "Зари" действительно был определенный спад в начале сезона, но сейчас это энергичная и молодая команда, которая набирает ход через игры в Лиге конференции и через матчи в чемпионате. Поэтому нам 100% не будет легко, однако мы знаем, как с ними играть. Я думаю, что у нас все получится и поэтому уверенно смотрю на пятничную игру.

- На данный момент позиция вратаря у команды является, пожалуй, самой конкретной. Ты имеешь довольно опытных партнеров по команде. Поделись, помогает ли это развиваться и еще больше работать над собой?

- Ну да, конечно, конкуренция довольно высокая, и для меня это дополнительная мотивация. Впереди еще много игр чемпионата, надеюсь, что смогу помочь команде. А вообще на каждой тренировке мы выкладываемся на максимум, и как раз такая конкуренция позволяет мне всегда быть в тонусе и не сбавлять темп, - рассказал Федоривский.