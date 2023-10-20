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Александрия – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия – Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.10.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол "
Фото: ФК Олександрія
Эти команды в таблице находятся не на тех местах, на которых хотели бы быть. Но борьба продолжается, поэтому говорить о потере шансов или перспектив явно рано. Оба коллектива имеют что доказывать и себе, и своим болельщикам.
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Матч одиннадцатого тура УПЛ "Александрия" – "Колос" состоится в субботу, 21-го октября, в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. В частности, смотреть бесплатно игру можно на MEGOGO, sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports.
Если вы не сможете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле в текстовой трансляции от UA-Футбол. А после финального свистка на страницах сайта вы найдете отчет о матче, видеообзор, комментарии действующих лиц и прочее.
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