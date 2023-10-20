Александрия – Колос. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Эти команды в таблице находятся не на тех местах, на которых хотели бы быть. Но борьба продолжается, поэтому говорить о потере шансов или перспектив явно рано. Оба коллектива имеют что доказывать и себе, и своим болельщикам.

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Матч одиннадцатого тура УПЛ "Александрия" – "Колос" состоится в субботу, 21-го октября, в 19:00. Онлайн прямую видеотрансляцию обеспечат ОТТ-платформы. В частности, смотреть бесплатно игру можно на MEGOGO, sweet.tv, Vodafone.tv, Omega.TV, Киевстар ТВ, Volia.TV, Setanta Sports.

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