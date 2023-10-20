Срна: Ахметов предлагал еще два тура назад принять Шахтер. И он сказал, что готов со мной страдать

Исполняющий обязанности главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал о решении возглавить команду.

"Во-первых, я согласился на интервью, потому что много вопросов ко мне и к клубу. Я нигде ничего не комментировал, поэтому хотелось бы немного разъяснить эту ситуацию. Приглашение Патрика было связано с тем, что он показывал очень хороший, зрелищный футбол в "Заре" - до последних двух туров бился за чемпионство, попал в Лигу конференций и сделал очень хороший результат. И он сам себя со своим качеством игры и с результатами привел в "Шахтер".

Конечно, мы знали, что каждому тренеру сначала в "Шахтере" будет трудно. Это проходили и Фонсека, и Каштру, и Йовичевич, и Де Дзерби - все они имели определенные сложности, а мы всегда шли им навстречу, помогали. Мы знали, что с начала межсезонья у Патрика приехали сборники чуть позже после чемпионата Европы U-21, были травмы: у Судакова - сразу операция, у Степаненко - колено. Поэтому мы прошли через очень тяжелый период, имели терпение, давали поддержку, как и каждому тренеру "Шахтера".

Но настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба, нам всем. Мы не могли найти способ играть в "шахтерский" футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путем. Ему желаем всего наилучшего, успехов и отличных спортивных результатов.

Что касается меня, то "Шахтер" - это мой клуб и это моя семья. Если говорить честно и откровенно, то я мог стать тренером "Шахтера" еще раньше. Но я - человек, который доверяет другим, и я всегда хочу помочь каждому тренеру в его работе. И хочу сказать из своего опыта, что каждая команда "Шахтера" делала тренера очень сильным. Они все приходили сюда одними, а уходили в топ-клубы после "Шахтера" другими. Есть работа клуба, команды и тренера, - когда существует этот треугольник, будет успех. Сегодня я принял "Шахтер", потому что это моя семья. Когда семье тяжело, надо помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду и попытаться сделать все, что от меня зависит.

Я им вчера сказал, что я не Гвардиола, я не Клопп, я - Дарио Срна, у которого нет большого опыта тренерской работы, но у меня есть "шахтерское" сердце. "Шахтерское" сердце, которое очень важно для всех. И это сердце мне сказало, что надо помочь сегодня команде. В такой тяжелой ситуации для страны, для "Шахтера" я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками "за". Мне президент предлагал два тура назад сразу взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил: "Президент, я люблю этот клуб и я вас уверяю, что на сегодня я вам хочу привести тренера, который сильнее меня. Который сегодня лучше меня, опытнее меня и который сегодня может дать команде больше, чем я".

Я ставлю клуб выше себя, и иначе не может быть. Я ставлю клуб выше себя, потому что никто не может быть выше клуба. Мои амбиции не могут быть выше амбиций клуба. Поэтому я рассказал вам коротко ту ситуацию, которая происходила в последние две недели. Что касается нового тренера, то я уверяю президента ежедневно вместе с директором Палкиным, что это правильный выбор. И он полностью доверяет. И мы ведем переговоры. И я надеюсь, что этот тренер захочет к нам", - сказал Срна.