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Металлист 1925 - Кривбасс: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Металлист 1925 - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
fckryvbas.com
"Крибвасс" попытается отстоять лидерство в матче одиннадцатого тура УПЛ против "Металлиста 1925", борьба которого направлена на сохранение прописки в элите.
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УПЛ. 11-й тур
Киевская область. Стадион "Левый берег"
Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)
"Металлист 1925" 19:00 "Кривбасс"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ
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