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Металлист 1925 - Кривбасс: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Металлист 1925 - Кривбасс: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Металлист 1925 - Кривбасс: смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

fckryvbas.com

UA-Футбол
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"Крибвасс" попытается отстоять лидерство в матче одиннадцатого тура УПЛ против "Металлиста 1925", борьба которого направлена на сохранение прописки в элите.

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УПЛ. 11-й тур

Киевская область. Стадион "Левый берег"

Арбитр в поле — Александр Шандор (Львов)

"Металлист 1925" 19:00 "Кривбасс"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ

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