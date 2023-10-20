Срна: Атакующий футбол - на первом месте. Если этого не будет, то нам с тренером не по пути

Исполняющий обязанности главного тренера Дарио Срна рассказал об отношениях с президентом клуба Ринатом Ахметовым, и об их недавней встрече:

"Знаете, каждая наша встреча - это душевно, эмоционально. Там был еще директор, друзья президента, которые в системе работают 20 лет. Мы сидели, я скажу вам, где-то восемь часов вместе. За восемь часов мы прошлись от 2003 до 2023 года. Меня президент представлял, кажется, 6 июля как игрока "Шахтера", а через 20 лет он меня представляет как главного тренера команды. Вспоминали, что за эти 20 лет случилось: были и слезы, был и смех... Но мы на правильном пути. О войне говорили, которая началась для нас в 2014 году. Мы мечтаем о том, о чем мечтает каждый украинец, - чтобы наступил мир. Он будет обязательно, но надо иметь терпение, надо помогать друг другу и верить в победу. Верить в победу Украины, во-первых, и верить в победу "Шахтера". Президент даже общался с некоторыми футболистами, с нашими молодыми игроками. И президент меня спрашивает: "Ну, что говорят наши молодые футболисты?" Я отвечаю: "Президент, они хотят вас увидеть". Я сбрасываю Бондаренко фотографию, где я и президент, и пишу: "Привет тебе от президента!" А Артем мне отвечает: "Спасибо президенту за то, что знает, кто такой Бондаренко". И я говорю об этом президенту, а он говорит: "Набирай его". А Бондаренко мне потом говорит: "Дария, я не спал всю ночь". Потом Бондаря набрали, Судакова, Ракицкого. Для них президент очень много значит. Поэтому я вам обещаю, что мы сделаем все, чтобы президент вскоре был на нашей тренировке."

- Во время вашей личной встречи президент сказал: "Твое сердце всегда было, есть и будет с "Шахтером". Даже зная, что мы планируем назначить нового тренера, ты не испугался принять команду перед игрой с "Барселоной" и другими сложными матчами". Что для вас лично означают эти слова?

- Послушайте, я знаю президента, а президент знает меня. Даже без этих слов знаю, что он думает. И у меня не было другого выбора, как взять команду. Я сам сказал президенту: "Я готов". И он ответил: "Если ты готов, Дарио, я полностью тебе доверяю. У тебя будет поддержка больше, чем у всех тренеров вместе взятых за всю историю "Шахтера". Но я ответил: "Президент, я сейчас готов, но я вас уверяю, что приведу тренера, который сильнее, чем я, лучше меня, более опытный, чем я сегодня".

На вопрос, в какой футбол должны играть "горняки", Срна ответил:

"Точно не в такой, в который мы играли последние два-три месяца. Мы все работали и, искренне скажу, помогали Патрику кое-что изменить, но, к сожалению, не идет и не идет. Я не говорю, что во всем только его вина. Нет. Может, не хватило удачи, где-то травмы, где-то футболисты иногда недорабатывали, недобирали. Но нам нужен футбол "Шахтера". Когда я говорю о "шахтерском" футболе, то все точно знают, что это такое. И он будет обязательно - с новым тренером, со мной, без меня. И я скажу вам честно: если я буду главным тренером, но не буду играть в "шахтерский" футбол, то президент будет терпеть, но сколько, я не знаю. "Шахтерский" качественный, атакующий футбол - на первом месте. Независимо от того, кто тренер. Если этого футбола не будет, то нам с тренером не по пути. К сожалению."

- В команде много лидеров и высококачественных игроков, которые в определенных моментах сами понимают, что они должны делать на поле и как должны действовать. В этом случае команда должна подстраиваться под тренера или все же тренер - под "Шахтер"?

- И то и другое. Тренер, который приезжает сюда из любой команды, должен знать, куда он идет. Он должен знать, что здесь есть одна семья, которая живет вместе, готова страдать друг за друга. Ну и тренер, по большому счету, должен меняться. Но меняться к лучшему, не к худшему, конечно. И футболисты должны меняться под нового тренера. И если это совпадает, то это уже связь, которую трудно разбить. И когда президент это увидит, то, поверьте мне, этот тренер будет самым счастливым в мире. Поэтому, да, каждый тренер, который приходит в "Шахтер", должен меняться, но и команда должна подстраиваться под тренера.