Срна: У меня шахтерское сердце, я отдам 100% себя, чтобы у нас получилось

Дарио Срна отметил обязанности играть в "шахтерский" футбол, важность подписания нового тренера и поблагодарил команду и болельщиков за поддержку:

- В эти последние дни пришлось услышать от наших футболистов, что на поле они будут биться не только за эмблему "Шахтера", но и лично за вас. Вы чувствуете поддержку именно игроков?

- Это приятно слышать. Это приятно слышать, но я хочу это видеть. Не надо быть за меня, хотя, если это правда, то это, конечно, очень приятно.

- Но вы - пример для них, легенда...

- Легенда, которая имеет "шахтерское" сердце и хочет дать им то, что я прожил. Я знаю, что тяжелое время, что болельщиков нет, что каждый из них хочет поехать за границу и поиграть в топ-клубе, но мы знаем, что своими победами можем дать нашим военным, которые защищают страну, очень большие эмоции. Перед игрой в Антверпене я попросил у Патрика разрешения сказать несколько слов. Он мне разрешил, я поблагодарил его. Я не лезу никогда к тренерской работе, если я не тренер. Если нужна была моя помощь Йовичевичу, Де Дзерби, Каштру, Патрику или любому другому тренеру, то я им сказал в первый день, что я готов 24/7 и если могу помочь, то я здесь.

Футболистам я сказал одну простую вещь: чтобы они играли в "шахтерский" футбол и что здесь есть сектор людей, тысячи украинцев, которые не хотят жить в Бельгии, но они вынуждены жить за границей, потому что агрессор Россия сделала так, чтобы наши люди уехали из Украины. Я им сказал, что вы даже не представляете, какие эмоции вы можете им дать вашим футболом. Оно передается очень легко. И эти кадры, снятые после игры, их невозможно купить. Проигрывали 0:2 и выиграли 3:2 - это позволило людям на 90 минут забыть о войне, о ракетах, о шахедах. И команда "Шахтер" подарила им такие эмоции, которые невозможно ни купить, ни увидеть, а их можно почувствовать, если ты там.

И хочу сказать, что таких людей много. Может, мы их не видим, но они - с нами. Я за два дня получил столько сообщений - из Донецка, с Донбасса, от военных. Я всегда мечтал, чтобы я был тренером на "Донбасс Арене". И люди также об этом мечтают. Поэтому я от команды буду требовать, чтобы они понимали и знали, сколько своим футболом, хорошим "шахтерским" футболом они передают эмоций людям, которые сегодня на фронте, которые страдают за нашу страну.

- В ходе нашего разговора вы говорили, что у вас были периоды, когда задумывались над тем, чтобы стать главным тренером "Шахтера". Когда мы увидим Дарио Срну без приложения "исполняющий обязанности"?

- Я не буду обещать ничего. Дверь я не закрываю. Когда я буду готов, когда почувствую, что хочу быть тренером, когда я реально буду готов, то наберу президента и скажу: "Президент, я готов. Принимайте вы решение". Но я считаю, что сегодня "Шахтеру" нужен и будет полезнее другой тренер. Я вам уже сказал почему. Я хочу, чтобы главный тренер "Шахтера" был сильнее, чем я сегодня. Это все надо показать на поле. Я верю в себя, верю в нас всех и верю в нового тренера.

- Кроме огромной поддержки клуба и команды, также наши болельщики (что можно увидеть из реакций в соцсетях) очень рады за вас. Что вы хотели бы им сказать?

- Во-первых, очень приятно получать столько сообщений, добрых слов поддержки. Но я знаю, что каждый тренер зависит от результатов. Я это знаю и не боюсь этого. Будет результат, будет хорошая игра - будут хорошие сообщения. Не будет этого, я тоже знаю, что будут плохие комментарии. Я люблю честно и справедливо - как есть, так и будет. Если "Шахтер" играет плохо, то я первый подниму руку и скажу: "Шахтер" играет плохо". Болельщиков "Шахтера" не обманешь.

Они столько лет смотрят красивый футбол "Шахтера", что прекрасно понимают, что хорошо, а что плохо. Поэтому болельщикам "Шахтера" большое спасибо. Они все знают, что у меня "шахтерское" сердце, что я отдам 100%, чтобы у нас получилось. Они все знают, что я готов быть на любой позиции, чтобы "Шахтер" рос. И они все знают, что мы раньше или позже, но будем на правильном пути и будем с сильным тренером играть в "шахтерский" футбол.