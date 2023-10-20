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Чигринский: Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем
Еще не так давно Дмитрий и Дарио были партнерами по команде
shakhtar.com
Защитник "
"Дарио абсолютно не новый здесь человек. Он постоянно в контакте с игроками, с командой. Чувствуется, что все работают с позитивным настроем. Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем. Надеюсь, так дальше и продолжим.
Дарио знает философию "Шахтера", которой уже лет 20. Быстрый футбол, много передач. Все знакомо, ничего нового. И по этой причине у нас есть этот подъем в психологии.
Далее – матчи, и это будут непростые матчи. Такая ситуация в чемпионате у нас, что каждая встреча - финал", – сказал Чигринский.
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