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Чигринский: Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем

Премьер-лига
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Еще не так давно Дмитрий и Дарио были партнерами по команде

Чигринский: Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский рассказал, как команда восприняла смену главного тренера. Временным наставником стал Дарио Срна.

"Дарио абсолютно не новый здесь человек. Он постоянно в контакте с игроками, с командой. Чувствуется, что все работают с позитивным настроем. Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем. Надеюсь, так дальше и продолжим.

Дарио знает философию "Шахтера", которой уже лет 20. Быстрый футбол, много передач. Все знакомо, ничего нового. И по этой причине у нас есть этот подъем в психологии.

Далее – матчи, и это будут непростые матчи. Такая ситуация в чемпионате у нас, что каждая встреча - финал", – сказал Чигринский.

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В статье: Дмитрий Чигринский Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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