Чигринский: Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем

Защитник " Шахтера " Дмитрий Чигринский рассказал, как команда восприняла смену главного тренера. Временным наставником стал Дарио Срна.

"Дарио абсолютно не новый здесь человек. Он постоянно в контакте с игроками, с командой. Чувствуется, что все работают с позитивным настроем. Как правило, смена тренера – неприятный процесс, но сейчас чувствуется психологический подъем. Надеюсь, так дальше и продолжим.

Дарио знает философию "Шахтера", которой уже лет 20. Быстрый футбол, много передач. Все знакомо, ничего нового. И по этой причине у нас есть этот подъем в психологии.

Далее – матчи, и это будут непростые матчи. Такая ситуация в чемпионате у нас, что каждая встреча - финал", – сказал Чигринский.