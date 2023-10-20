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С помпой и в местном академическом театре. Кривбасс представил Принса. ФОТО
В этом сезоне Кривбасс представляет новичков в достопримечательностях Кривого Рога
fckryvbas.com
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В этом сезоне "Кривбасс" представляет новичков в достопримечательностях Кривого Рога, и поэтому Принс был представлен в Криворожском Академическом театре драмы и музыкальной комедии имени Тараса Шевченко.
Заведение создали в далеком 1931 году, который практически сразу превратился в культурный центр города. Кстати, первое название театра довольно символическое – "Кривбасс".
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