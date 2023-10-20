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Шахтер — ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер — ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 21 октября
Getty Images / Shakhtar
Донецкий клуб потерял первую строчку таблицы, а также главного тренера. Удастся ли "горнякам" показать привычный резкий и атакующий футбол вместе с Дарио Срной?
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Поединок "Шахтер" — "ЛНЗ" состоится в субботу, 21 октября, на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV. Просмотр встречи — бесплатный.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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