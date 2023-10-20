Шахтер — ЛНЗ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Донецкий клуб потерял первую строчку таблицы, а также главного тренера. Удастся ли "горнякам" показать привычный резкий и атакующий футбол вместе с Дарио Срной?

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Поединок "Шахтер" — "ЛНЗ" состоится в субботу, 21 октября, на стадионе "Арена Львов" во Львове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на ОТТ-сервисах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ, Vodafone TV. Просмотр встречи — бесплатный.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Шахтер — ЛНЗ Смотреть трансляцию

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