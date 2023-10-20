УПЛ. Оболонь - Заря 2:4. Скучно точно не было

В этом матче можно было ожидать веселья, оживленной борьбы. Потому что "Оболонь" играет так почти в каждом своем матче, а "Заря" способна так играть по своему потенциалу. Особенно когда давит потребность обязательно брать очки.

Однако четыре гола по итогу первого тайма не ожидали даже самые заядлые оптимисты. Команды с самого начала действовали живо и визуально очень легко находили пути к чужим воротам. Сначала забил Герреро, которому разрезную передачу в свободную зону выкатил Мичин… А началось все с аута в центре поля и нескольких поперечных передач.

У "Оболони" был нереализованный момент Тарахуни, после котрого не произошел упадок духа. "Пивовары" не тушуются, когда не могут забить, а изо всех сил нагнетают еще. Так было и в этот раз. В итоге это вылилось в чудо-гол Суханова дальним ударом. Метров из сорока. Невероятный удар, хотя Турбаевский по всем канонам вратарской игры должен был реагировать на него.

Так или иначе, а "Оболонь" не просто выровняла игру, но и завладела инициативой. Неудивительно, что случился второй гол, хотя и не при очевидных условиях. Вантух вел борьбу за Нагиевым, проиграл ему позицию и рукой коснулся спины оппонента. Прикосновение – минимальное, а падение было настоящим. Так или иначе, арбитр Пасхал указал на "точку", с которой Суханов оформил дубль.

"Оболонь" действовала очень благоразумно, пытаясь минимизировать ошибки. Это правильная стратегия, но она бессильна против индивидуального мастерства соперника. Именно благодаря этому мастерству свой дубль оформил Герреро, хорошо пробив после передачи Вантуха и разворота.

По итогу первого тайма "Заря" отскочила? Скорее да, чем нет. Ударов больше было у "Оболони". И более содержательных атак в целом. В том же ключе начался и второй тайм. На его стартовых минутах было два момента славы Турбаевского. Это когда вратарь парировал удар Приймака с близкого расстояния, а затем – нивелировал угрозу, созданную Таранухой.

Ох и "Оболонь". Очень по-спортивному нагла эта команда. "Заре" после перерыва понадобилось время, чтобы найти хотя бы тот уровень игры, который был в первой 45-минутке. Посодействовали этому моменты Горбача и Герреро. Первый бил с рикошетом, второй – просто в игровом моменте. "Оболонь" не отбивалась, а просто держала защиту. Спокойно.

Если бы было достаточно опыта, то это спокойствие превалировало бы в действиях хозяев вплоть до финального свистка. Но в этой ситуации губительным для "пивоваров" стал сумбур во время углового, который подавала "Заря". Соперник сумел выиграть подбор, Мичин мог забить вторым темпом, Приймак отвел угрозу, но только временно. Мяч отскочил к Батагову, который и вогнал снаряд в ближний угол.

Неприятно. Но "Оболонь" не сдалась даже после такого болезненного удара. Сразу же представился случай отыграться, когда Черненко подал со стандарта. Мяч никого не задел, "облизал" дальнюю стойку и улетел в поле. Еще один шанс упустил Груша, но и "Заря" учла предыдущие ошибки, не оставляя защиту "Оболони" без работы. В частности, четвертый гол луганской команды мог забить Горбач, однако ему катастрофически не везло. В отличие от Герреро, который к дублю добавил заработанный пенальти (Рыбка "срубил" нападающего). Жирную точку в матче поставил Денис Антюх.

Веселый матч, достойные друг друга соперники. "Оболонь" во второй раз в первом круге этого чемпионата проигрывает со счетом 2:4. "Заря" впервые в сезоне забивает более двух мячей за игру.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол

УПЛ. Одиннадцатый тур

Киев. "Оболонь-Арена". 20.10.2023

Арбитр в поле – Игорь Пасхал

"Оболонь" – "Заря" 2:4

Голы: Суханов 20, Суханов 28 (пен.) – Герреро 5, Герреро 38, Батагов 74, Антюх 88 (пен.)

"Оболонь": Рыбка - Нагиев, Карась, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Косовский (Слободян 80), Мороз, Дубко (Черненко 64) - Суханов (Краснопир 57), Тарануха (Груша 80)

"Заря": Турбаевский - Данченко, Джордан (Снурницын 90), Батагов, Вантух - Жан Клод (Нагнойный 56), Яцик - Антюх, Мичин (Мышнев 77), Горбач - Герреро

Предупреждения: Прокопенко 25, Дубко 41 – Жан Клод 24, Батагов 72, Джордан 77