УПЛ. Металлист 1925 — Кривбасс 1:3. Безумный день, или феерия Задераки

Обе команды имели возможность использовать международную паузу для плодотворной подготовки к очному поединку, ведь ни одного из игроков (даже легионеров) не вызвали в национальные сборные.

Хозяева поля пытались развить первую атаку в свою пользу, но Русин не смог забежать на сброс Дмитренко и открыть счет. Однако это сделал Задерака после стремительной контратаки и прострела с близкого расстояния на 3-й минуте. Отметим, что в этом моменте "желто-синие" допустили роковую ошибку в центре поля.

После быстрого гола подопечные Эдмара забрали мяч себе и попытались провести несколько позиционных атак, не рискуя и надеясь на значительное количество времени впереди. Однако опасности от "Металлиста 1925" не было, а вот Бескоровайный мог удваивать преимущество с углового. Жаль, что Даниил не подтвердил статус одного из лучших бомбардиров "Кривбасса", потому что возможность действительно была хорошей. К слову, криворожане сделали явную ставку на стандарты в первом тайме. Возможно, это является одним из признаков более высокого по классу соперника.

Харьковчане смогли добраться до финальной трети соперника лишь на 19-й минуте и даже пробить по воротам Клищука, но Борячук промахнулся. В дальнейшем свои возможности потеряли Дмитренко и Мартынюк — все мимо ворот. Поэтому Кожушко решил наказать соперника за ошибки в реализации и забил второй мяч. Схема аналогична с первым голом: стремительная контратака, прорыв по флангу, прострел и удар с близкого расстояния. Похоже, что игроки "желто-синих" не усвоили урок после неудачных стартовых минут. Но Вачиберадзе все же удалось отквитать один мяч и прервать безголевой период из 4 матчей. Правда, в этом моменте помог рикошет от Клищука.

Второй тайм начался с двух вынужденных замен от Юрия Вернидуба — Бизимана висел на "горчичнике", а Кузык покинул поле из-за мышечного повреждения. Несмотря на это, "Кривбасс" чувствовал себя идеально, ведь "Металлисту 1925" нужно было как минимум возвращать паритет в матче (из-за этого Эдмар полностью освежил линию атаки). Поэтому "бело-красно-черные" начали идти в постоянные контратаки на ворота Сидоренко, одна из которых закончилась дублем Задераки. Пусть даже этот гол был проще по исполнению, но снова он был забит с левого полуфланга (как и предыдущие два мяча).

Такая игра вполне вероятно наталкивала Эдмара и Голодюка на тяжелые размышления о результативности и эффективности игры. При этом бросались в глаза большие разрывы между игроками харьковского клуба. При таком счете гораздо лучше играть компактнее и закрывать свободные зоны. Похоже, что проблема заключалась в уставшей средней линии, поскольку "желто-синие" решили потратить последние слоты замен на футболистов центра поля. Но "Металлисту 1925" и дальше не везло — Сидоров попал в стойку, а Юсов упустил хороший навес. И это уже не говоря о нулевой реализации штрафных ударов от харьковчан.

На последние минуты Вернидуб решил выпустить Принса, который наконец дебютировал в УПЛ после сложностей с разрешением на работу в Украине. Этот шаг был ожидаемым, ведь судьба поединка уже была решена. 1:3 — и "Кривбасс" вероятно еще неделю проведет на вершине турнирной таблицы. А сам матч стал настоящей феерией для Задераки и полным провалом от "желто-синих". Возможно, стоит принимать более радикальные решения?

фото: пресслужба ФК "Металлист 1925"

УПЛ. Одиннадцатый тур

20.10.2023. Киевская область. Стадион "Левый Берег"

Арбитр в поле — Александр Шандор

"Металлист 1925" — "Кривбасс" 1:3

Голы: Вачиберадзе 39 — Задерака 3, Кожушко 32, Задерака 68

"Металлист 1925": Сидоренко, Жичиков, Ткачук Евгений, Безуглый, Фарина (Капинус 79), Габелок, Русин (Ари Моура 79), Вачиберадзе, Мартынюк (Юсов 59), Дмитренко (Бычек 59), Борячук (Сидоров 59)

"Кривбасс": Клищук, Стецьков, Бескоровайный, Понедельник, Дибанго, Бизимана (Семотюк 46), Дебелко, Кузык (По 53), Татарков (Гончарук 90+2), Задерака (Близниченко 90+2), Кожушко (Принс 84)

Предупреждения: Стецьков 90, Бизимана 45 — Борячук 25, Дмитренко 42