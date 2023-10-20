Вернидуб: Не смотрим в таблицу. После 30-го тура глянем, где окажемся

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в послематчевом флэш-интервью прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (3:1) в 11-го туре УПЛ.

"Мне очень понравилась игра нашей команды. Очень хорошо выглядели, хотя много травмированных (Лунев, Илич). Но те ребята, что есть – я говорил раньше, что они готовы выйти и сыграть за травмированных. То, что они и сделали сейчас. Достаточно было моментов, трижды забили, могли еще забить. Думаю, по игре мы заслуженно победили "Металлист 1925".

После второго забитого команда расслабилась? Нет, я так не скажу. Если бы Кожушко забил еще третий мяч, то совсем другая была бы история. Мы пропустили такой непонятный гол. Вроде бы, и моментов не было у наших ворот. Просто длинная передача.

Где-то ошиблись и защитники, и вратарь. И пропустили. Но ребята быстро отреагировали, молодцы. Во втором тайме не сажались низко, мы играли в футбол, проводили хорошие контратаки, забили третий гол. Кожушко мог забить, Жан По тоже. Моментов было достаточно.

Лидерство в УПЛ? Мы в таблицу не смотрим. Идем от матча к матчу. Я это говорил еще с самого начала чемпионата. А в конце чемпионата, после 30-го тура посмотрим, где окажемся", - сказал Вернидуб.