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Вернидуб: Не смотрим в таблицу. После 30-го тура глянем, где окажемся

Премьер-лига
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(1 голосов)

Кривбасс в 11-м туре УПЛ обыграл Металлист 1925

Вернидуб: Не смотрим в таблицу. После 30-го тура глянем, где окажемся

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в послематчевом флэш-интервью прокомментировал победу над "Металлистом 1925" (3:1) в 11-го туре УПЛ.

"Мне очень понравилась игра нашей команды. Очень хорошо выглядели, хотя много травмированных (Лунев, Илич). Но те ребята, что есть – я говорил раньше, что они готовы выйти и сыграть за травмированных. То, что они и сделали сейчас. Достаточно было моментов, трижды забили, могли еще забить. Думаю, по игре мы заслуженно победили "Металлист 1925".

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После второго забитого команда расслабилась? Нет, я так не скажу. Если бы Кожушко забил еще третий мяч, то совсем другая была бы история. Мы пропустили такой непонятный гол. Вроде бы, и моментов не было у наших ворот. Просто длинная передача.

Где-то ошиблись и защитники, и вратарь. И пропустили. Но ребята быстро отреагировали, молодцы. Во втором тайме не сажались низко, мы играли в футбол, проводили хорошие контратаки, забили третий гол. Кожушко мог забить, Жан По тоже. Моментов было достаточно.

Лидерство в УПЛ? Мы в таблицу не смотрим. Идем от матча к матчу. Я это говорил еще с самого начала чемпионата. А в конце чемпионата, после 30-го тура посмотрим, где окажемся", - сказал Вернидуб.

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В статье: Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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sorokop (днепр )
21.10.2023 в 00:12
Кривбасс очень много фолит возле штрафной,,,
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