  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Читайте такжеПалкин: Надеюсь в УЕФА использовать свой опыт в интересах украинских и европейских клубов

UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и черкасским "ЛНЗ".

Третья команда первенства принимает четырнадцатую. "Горняки" на фоне перемен на тренерском мостике готовятся к ближайшим поединкам, скоро им играть с "Барселоной". Однако перед этим нужно встретиться в УПЛ с "ЛНЗ". Как Срна подготовит команду? Способны ли гости на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 октября – в 16:55 по киевскому времени.

Комментатор: Любомир Сирский

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

По теме
yellow-arrow
Черноморец - Минай. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 21.10.2023
yellow-arrow
"Кто, что, как..." Тренер Хайдука Иван Леко ответил на вопрос об интересе Шахтера
yellow-arrow
Вернидуб: Не смотрим в таблицу. После 30-го тура глянем, где окажемся
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) УПЛ Украинская Премьер-лига ЛНЗ (Черкассы) Трансляция Аудио онлайн стрим смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде