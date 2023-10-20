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Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
UA-Футбол организует комментарий поединка 11-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и черкасским "ЛНЗ".
Третья команда первенства принимает четырнадцатую. "Горняки" на фоне перемен на тренерском мостике готовятся к ближайшим поединкам, скоро им играть с "Барселоной". Однако перед этим нужно встретиться в УПЛ с "ЛНЗ". Как Срна подготовит команду? Способны ли гости на сенсацию? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 октября – в 16:55 по киевскому времени.
Комментатор: Любомир Сирский
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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