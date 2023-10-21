Шахтер — ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2023

Донецкий клуб постигло сразу несколько неудач, но "горняки" удержали удар судьбы и готовы к продолжению борьбы за лидерство. Но одно остается непонятным: удастся ли действующим чемпионам вернуться на вершину таблицы?

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УПЛ. 11-й тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Харьков)

"Шахтер" 17:00 "ЛНЗ"

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Новости "Шахтера"

Международная пауза была полна громких новостей, однако едва ли не больше всего шума наделала отставка Патрика ван Леувена. Фанаты разделились на два лагеря: тех, кто давал ему шанс, и тех, кто разуверился с "горняках" еще после ухода де Дзерби. После 12 матчей под руководством голландского коуча команду временно принял Дарио Срна. Но, как оказалось, он мог стать у руля "оранжево-черных" значительно раньше:

— Мне президент предлагал два тура назад сразу взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать. А я ему ответил: "Президент, я люблю этот клуб и я вас уверяю, что на сегодня я вам хочу привести тренера, который сильнее меня. Который сегодня лучше меня, опытнее меня, и который сегодня может дать команде больше, чем я". Я ставлю клуб выше себя, и иначе не может быть".

Были и более негативные новости: СМИ заполонило известие о побеге игрока "Шахтера" U-19, Александра Роспутько, который исчез в аэропорту Антверпена и отправился в Россию. Однако это не совсем касается основной команды. А вот на слухи о заинтересованности к Георгию Судакову со стороны "Ювентуса" стоит обратить внимание.

Перерыв в клубном футболе дончане провели с пользой, поддержав форму в товарищеском поединке с "Рухом". Он закончился уверенно победой "горняков" со счетом 2:0. Что касается состава на матч с "ЛНЗ", то матч пропустят Лемкин, Педриньо и Траоре. При этом в основе может выйти Бондарь, который вернулся к полноценным тренировкам после перелома ключицы. Однако этот вопрос будет решаться перед началом поединка.

Ориентировочный состав "Шахтера": Резник, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Крыськив, Сикан

Новости "ЛНЗ"

Черкасский клуб стремится завершить дебютный сезон в УПЛ сохранением прописки. Однако сейчас это сделать сложно, ведь "ЛНЗ" находится в зоне переходных матчей и каждое очко — на вес золота. Однако если все же удастся победить, то это будет 20-я победа в элите для Олега Дулуба. К слову, сам белорусский специалист готов к поединку с действующим чемпионом:

— Настроение боевое. Продуктивно поработали во время октябрьской паузы в УПЛ, доволен я и проведенными спаррингами с молодежным и основным составом "Черноморца". Беспокоит только, что из-за дисквалификации нам в субботу не помогут Максим Лопыренок и Геннадий Пасич. Однако у нас достаточно длинная скамейка запасных и их есть кому заменить.

Во время международной паузы "ЛНЗ" провел два спарринга с основой молодежным составом и основой "Черноморца". Первый матч черкащане выиграли со счетом 6:0, а с главной командой одесситов сыграли вничью — 1:1.

Ориентировочный состав "ЛНЗ": Пеньков, Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, С.Шестаков

“Шахтер"-”ЛНЗ”. Статистика личных встреч

Эти команды встречаются впервые в рамках УПЛ.

"Шахтер"-"ЛНЗ". Последние матчи команд

В предыдущих двух матчах чемпионата "Шахтер" набрал лишь один зачетный пункт, сыграв вничью с "Рухом" и потерпев поражение от "Ворсклы".

Две предыдущие встречи (с "Александрией" и "Вересом") подопечные Олега Дулуба завершили вничью с одинаковым счетом 0:0.

"Шахтер"-"ЛНЗ". Турнирное положение команд

"Кривбасс" и "Полесье" подвинули донецкий клуб на третью строчку, воспользовавшись осечкой команды в последних матчах. "ЛНЗ" — лишь тринадцатый, что изрядно бьет по амбициям дебютантов.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 3 Шахтер 9 5 3 1 17-10 +7 18 0 4 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 5 Черноморец 10 5 1 4 15-11 +4 16 0 6 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 7 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 8 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 9 Колос 10 2 6 2 6-7 -1 12 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 10 2 3 5 7-16 -9 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 10 2 3 5 8-12 -4 9 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 10 0 4 6 6-18 -12 4 0

"Шахтер"-"ЛНЗ". Ставка и коэффициенты

"Шахтер"-"ЛНЗ". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 2:0. Класс хозяев поля — очевиден. Несмотря на смену главного тренера, "оранжево-черные" будут иметь больше мотивации, чтобы порадовать Дарио Срну и вернуться к защите титула.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.