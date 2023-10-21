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Шахтер — ЛНЗ. Анонс и прогноз матча УПЛ на 21.10.2023
Как стартует Дарио Срна в качестве главного тренера?
shakhtar.com
Донецкий клуб постигло сразу несколько неудач, но "горняки" удержали удар судьбы и готовы к продолжению борьбы за лидерство. Но одно остается непонятным: удастся ли действующим чемпионам вернуться на вершину таблицы?
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УПЛ. 11-й тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Харьков)
"Шахтер" 17:00 "ЛНЗ"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ
Новости "Шахтера"
Международная пауза была полна громких новостей, однако едва ли не больше всего шума наделала отставка Патрика ван Леувена. Фанаты разделились на два лагеря: тех, кто давал ему шанс, и тех, кто разуверился с "горняках" еще после ухода де Дзерби. После 12 матчей под руководством голландского коуча команду временно принял Дарио Срна. Но, как оказалось, он мог стать у руля "оранжево-черных" значительно раньше:
— Мне президент предлагал два тура назад сразу взять команду, стать главным тренером, подписать контракт, выбрать тренерский штаб. И он сказал, что готов со мной страдать.
А я ему ответил: "Президент, я люблю этот клуб и я вас уверяю, что на сегодня я вам хочу привести тренера, который сильнее меня. Который сегодня лучше меня, опытнее меня, и который сегодня может дать команде больше, чем я". Я ставлю клуб выше себя, и иначе не может быть".
Были и более негативные новости: СМИ заполонило известие о побеге игрока "Шахтера" U-19, Александра Роспутько, который исчез в аэропорту Антверпена и отправился в Россию. Однако это не совсем касается основной команды. А вот на слухи о заинтересованности к Георгию Судакову со стороны "Ювентуса" стоит обратить внимание.
Перерыв в клубном футболе дончане провели с пользой, поддержав форму в товарищеском поединке с "Рухом". Он закончился уверенно победой "горняков" со счетом 2:0. Что касается состава на матч с "ЛНЗ", то матч пропустят Лемкин, Педриньо и Траоре. При этом в основе может выйти Бондарь, который вернулся к полноценным тренировкам после перелома ключицы. Однако этот вопрос будет решаться перед началом поединка.
Ориентировочный состав "Шахтера": Резник, Конопля, Матвиенко, Ракицкий, Азаров, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Крыськив, Сикан
Новости "ЛНЗ"
Черкасский клуб стремится завершить дебютный сезон в УПЛ сохранением прописки. Однако сейчас это сделать сложно, ведь "ЛНЗ" находится в зоне переходных матчей и каждое очко — на вес золота. Однако если все же удастся победить, то это будет 20-я победа в элите для Олега Дулуба. К слову, сам белорусский специалист готов к поединку с действующим чемпионом:
— Настроение боевое. Продуктивно поработали во время октябрьской паузы в УПЛ, доволен я и проведенными спаррингами с молодежным и основным составом "Черноморца". Беспокоит только, что из-за дисквалификации нам в субботу не помогут Максим Лопыренок и Геннадий Пасич. Однако у нас достаточно длинная скамейка запасных и их есть кому заменить.
Во время международной паузы "ЛНЗ" провел два спарринга с основой молодежным составом и основой "Черноморца". Первый матч черкащане выиграли со счетом 6:0, а с главной командой одесситов сыграли вничью — 1:1.
Ориентировочный состав "ЛНЗ": Пеньков, Муравский, Ковалев, Селин, Бойко, Олейник, Норенков, Стасюк, Хобленко, Наумец, С.Шестаков
“Шахтер"-”ЛНЗ”. Статистика личных встреч
Эти команды встречаются впервые в рамках УПЛ.
"Шахтер"-"ЛНЗ". Последние матчи команд
В предыдущих двух матчах чемпионата "Шахтер" набрал лишь один зачетный пункт, сыграв вничью с "Рухом" и потерпев поражение от "Ворсклы".
Две предыдущие встречи (с "Александрией" и "Вересом") подопечные Олега Дулуба завершили вничью с одинаковым счетом 0:0.
"Шахтер"-"ЛНЗ". Турнирное положение команд
"Кривбасс" и "Полесье" подвинули донецкий клуб на третью строчку, воспользовавшись осечкой команды в последних матчах. "ЛНЗ" — лишь тринадцатый, что изрядно бьет по амбициям дебютантов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|+11
|23
|0
|2
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|3
|Шахтер
|9
|5
|3
|1
|17-10
|+7
|18
|0
|4
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|+6
|16
|0
|5
|Черноморец
|10
|5
|1
|4
|15-11
|+4
|16
|0
|6
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|7
|СК Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|+4
|15
|0
|8
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|-5
|13
|0
|9
|Колос
|10
|2
|6
|2
|6-7
|-1
|12
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|10
|2
|3
|5
|7-16
|-9
|9
|0
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|10
|2
|3
|5
|8-12
|-4
|9
|0
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|ФК Минай
|10
|0
|4
|6
|6-18
|-12
|4
|0
"Шахтер"-"ЛНЗ". Ставка и коэффициенты
"Шахтер"-"ЛНЗ". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Шахтера" 2:0. Класс хозяев поля — очевиден. Несмотря на смену главного тренера, "оранжево-черные" будут иметь больше мотивации, чтобы порадовать Дарио Срну и вернуться к защите титула.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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