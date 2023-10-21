Черноморец - Минай: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

“Минай” не выиграл еще ни одного матча в сезоне, и сделать это на поле “Черноморца”, не проигравшего ни одной домашней игры, будет крайне трудно.

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Начало матча "Черноморец" – "Минай" в 15:00.

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