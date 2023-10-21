Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Черноморец - Минай: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Черноморец – Минай, УПЛ, 21 октября 2023
ФК "Черноморец"
“Минай” не выиграл еще ни одного матча в сезоне, и сделать это на поле “Черноморца”, не проигравшего ни одной домашней игры, будет крайне трудно.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите матч седьмого тура УПЛ "Черноморец" – "Минай" на платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV.
Начало матча "Черноморец" – "Минай" в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
Популярное сейчас
- Российский военный транспортник Ил-76 вспыхнул во время взлета в Душанбе. ФОТО
- "Кто, что, как..." Тренер Хайдука Иван Леко ответил на вопрос об интересе Шахтера
- Лидер подтвердил свой статус. Металлист 1925 - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча
- Кривбасс сохраняет лидерство, Заря набирает, но все еще внизу. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга лидера сборной Венесуэлы, который остановил Бразилию. ФОТО