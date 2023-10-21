"Вся команда довольна итогом" - Олег Кожушко рассказал о матче с Металлистом 1925

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Олег Кажушко прокомментировал победу в 11 туре УПЛ против "Металлиста 1925" со счетом 1:3.

Положительные впечатления. Самое главное, выполнили то, ради чего приехали - добыли очень важные для нас три очка. Вся команда довольна итогами матча. Выполнили план на игру. Интересный в целом получился матч, "Кривбасс" создал много моментов: я мог забивать больше, да и другие ребята. Победа вполне заслуженная. Поздравляю всех наших болельщиков с этим успехом.

Также Кожушко рассказал о том, что после того, как счет стал 2:0 в пользу "Кривбасса", команда расслабилась:

Наверное, к сожалению, немного было такое. Казалось, уже все сделано – наша игра. Но пропустили такой, даже не знаю, как назвать бессмысленный мяч. После этого появилась определенная нервозность, но хорошо, что вся команда сплотилась, мы выдержали это. Затем выбежали в контратаку и забили третий гол. Потом имели шансы, чтобы забить даже больше. Всё закономерно.

Олег Кожушко также объяснил, почему у "Кривбасса" выдались столь разные таймы. В первом они больше контролировали мяч, а во втором играли на контратаках:

Так складывалась игра. У соперника был, можно сказать, эмоциональный подъем. Они почувствовали некоторую уверенность и стали лучше контролировать мяч. Мы начали второй тайм не так, как хотелось, но потом перестроились и стали выбегать в быстрые контратаки. Как результат – третий гол.

Напомним, что после победы "Кривбасс" занимает первое место в УПЛ.