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Вернидуб: Легионеры из Африки – генетически сильные ребята

Премьер-лига
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Обладают чрезвычайными физическими показателями

Вернидуб: Легионеры из Африки – генетически сильные ребята

fckryvbas.com

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, почему клуб сосредоточился на африканском рынке футболистов.

“У нас очень большой селекционный отдел, который работает каждый день и каждую ночь. Они просматривают много футболистов. Относительно направления – ребята легко интегрируются в наше общество. Они спокойны, очень просты и голодны к футболу. Этого не хватает некоторым нашим игрокам. Они приезжают сюда не только для себя, но и помочь команде.

Они понимают, что отсюда у них больше шансов поехать за хорошие деньги в какую-то команду на повышение. Поэтому я считаю, что это верное направление. Легионеры из Африки – генетически сильные ребята. Если они кружку с водой приподнимают, то у них уже бицепс вырастает. С ними очень просто работать. Они очень порядочные и нормальные ребята.

Также считаю, что они очень смелы, потому что приезжают в такое время в нашу страну. И они поднимают уровень чемпионата. Если легионер высокого уровня приезжает к нам, они делают очень хорошее дело для нашего футбола. Честь им и хвала, что они в это время приезжают. Это очень смелый поступок”, – сказал Вернидуб в интервью Tribuna.com.

Отметим, что за первую команду "Кривбасса" регулярно выступают три легионера из Африки: Иван Дибанго, Джихад Бизимана и Жан-Морель По.

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В статье: Юрий Вернидуб Иван Дибанго Жан Морель По Джихад Бизимана
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Источник:
Ua.Tribuna.com

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