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Черноморец - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Черноморец - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Черноморец - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" попытается наконец-то одержать свою первую победу на уровне УПЛ. Но соперник у закарпатцев непростой – одесский "Черноморец".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в субботу, 21-го октября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, в этой новости.

Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур

21 октября 2023. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” 15:00 “Минай”

Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV

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Трансляція матчу Чорноморець - Минай
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