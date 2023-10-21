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Черноморец - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Черноморец - Минай: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Минай" попытается наконец-то одержать свою первую победу на уровне УПЛ. Но соперник у закарпатцев непростой – одесский "Черноморец".
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football
Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в субботу, 21-го октября, в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, в этой новости.
Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур
21 октября 2023. Одесса, “Черноморец”
“Черноморец” 15:00 “Минай”
Телетрансляция – Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ, Воля TV, Vodafone TV
Трансляція матчу Чорноморець - МинайСмотреть трансляцию
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