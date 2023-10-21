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Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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(1 голосов)

Шахтер - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" сыграет против ЛНЗ на фоне тренерской отставки Патрика ван Леувена. Как команда воспримет Дарио Срну?

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в субботу, 21-го октября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, в этой новости.

УПЛ. 11-й тур

Львов. Стадион "Арена Львов"

Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Харьков)

"Шахтер" 17:00 "ЛНЗ"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ

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Комментарии (1)
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Vlad21 (Украина)
21.10.2023 в 16:05
Даріо! Давай! Це твій час показати як потріно грати Шахтарю.
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