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Шахтер – ЛНЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - ЛНЗ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Олександр Приходько
"Шахтер" сыграет против ЛНЗ на фоне тренерской отставки Патрика ван Леувена. Как команда воспримет Дарио Срну?
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Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в субботу, 21-го октября, в 17:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, в этой новости.
УПЛ. 11-й тур
Львов. Стадион "Арена Львов"
Арбитр в поле — Екатерина Монзуль (Харьков)
"Шахтер" 17:00 "ЛНЗ"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Киевстар ТБ
Трансляція матчу Шахтар - ЛНЗСмотреть трансляцию
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Vlad21 (Украина)
21.10.2023 в 16:05
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