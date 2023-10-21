Александрия – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Борьба двух кризисных команд. "Александрия" и "Колос" давно не побеждают в УПЛ, поэтому сегодня попытаются добавить себе позитива.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в субботу, 21-го октября, в 19:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, в этой новости.

УПЛ. Одиннадцатый тур

21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы