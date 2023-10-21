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Александрия – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
koloskovalivka.com
Борьба двух кризисных команд. "Александрия" и "Колос" давно не побеждают в УПЛ, поэтому сегодня попытаются добавить себе позитива.
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Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в субботу, 21-го октября, в 19:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, в этой новости.
УПЛ. Одиннадцатый тур
21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко
"Александрия" 19:00 "Колос"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы
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