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Александрия – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Колос: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 21.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Александрия – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

koloskovalivka.com

UA-Футбол
Новина українською

Борьба двух кризисных команд. "Александрия" и "Колос" давно не побеждают в УПЛ, поэтому сегодня попытаются добавить себе позитива.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч одиннадцатого тура УПЛ состоится в субботу, 21-го октября, в 19:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах. В частности, в этой новости.

УПЛ. Одиннадцатый тур
21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин; арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко

"Александрия" 19:00 "Колос"

Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы

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Трансляція матчу Олександрія - Колос
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