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Не игра, а веселье. ФОТОрепортаж с матча Оболонь – Заря 2:4
Яркий футбол в исполнении обеих команд
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Такой футбол Украине нужен. "Оболонь" и "Заря" встретились в рамках одиннадцатого тура УПЛ, показав классный зрелищный футбол. На двоих соперники забили шесть голов, вот только распределение точных ударов оказалось неравномерным. "Заря" забила на один гол больше, так что праздновала победу. А "Оболонь" в очередной раз осталась только со зрительскими симпатиями.
Все это своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева, которая и делится с читателями своими фотоработами.
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