  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ударом пяткой. Черноморец эффектно открыл счет в матче против Миная - ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ударом пяткой. Черноморец эффектно открыл счет в матче против Миная - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы не хотят покидать зону Лиги чемпионов

Ударом пяткой. Черноморец эффектно открыл счет в матче против Миная - ВИДЕО

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

В рамках 11 тура УПЛ "Черноморец" встречается с "Минаем". Счет в матче был открыт на 19-й минуте матча.

Завершение атаки у одесситов получилось идеальным. После комбинации Бадибанги и Иеде мяч дошел до Штогрина. Тот ударом пяткой обыграл Бандуру.

В общем, это третий гол вингера "моряков" в этом сезоне. Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах

К середине первого тайма "Черноморец" ведет в счете 1:0. В случае победы подопечные Григорчука продолжат находиться в зоне Лиги чемпионов - на второй позиции.

Следить за ходом поединка против “Миная” можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Минай 3:0. Ожидаемый результат с привкусом скандала
yellow-arrow
Шахтер – ЛНЗ. АУДИО онлайн трансляция матча 11-го тура УПЛ
yellow-arrow
Александрия – Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) ФК Минай Андрей Штогрин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Po4eson (Одесса)
21.10.2023 в 15:54
Где главный хейтер Штогрина? А гол - красень
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде