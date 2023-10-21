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Ударом пяткой. Черноморец эффектно открыл счет в матче против Миная - ВИДЕО
Одесситы не хотят покидать зону Лиги чемпионов
Фото: ФК Чорноморець
В рамках 11 тура УПЛ "Черноморец" встречается с "Минаем". Счет в матче был открыт на 19-й минуте матча.
Завершение атаки у одесситов получилось идеальным. После комбинации Бадибанги и Иеде мяч дошел до Штогрина. Тот ударом пяткой обыграл Бандуру.
В общем, это третий гол вингера "моряков" в этом сезоне. Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах
К середине первого тайма "Черноморец" ведет в счете 1:0. В случае победы подопечные Григорчука продолжат находиться в зоне Лиги чемпионов - на второй позиции.
Следить за ходом поединка против “Миная” можно в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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