  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: В мастерстве мы уступаем каждой команде УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: В мастерстве мы уступаем каждой команде УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Миная" был очень расстроен после поражения от "моряков"

Шаран: В мастерстве мы уступаем каждой команде УПЛ

fcminaj.com

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимр Шаран прокомментировал гостевое поражение от одесского "Черноморца" в рамках 11-го тура УПЛ.

"Заслуженная победа "Черноморца". Искренне поздравляю тренерский штаб и главного тренера с победой. Но, несмотря на такой счет, в первом тайме была практически равная игра. Мы надеялись, что во втором тайме мы изменим ситуацию и будем играть более агрессивно. Но к большому сожалению на контратаках получили два мяча.

Я бы хотел сказать за другое. Что в прошлом году мы выиграли очень важный поединок. Я считаю, что это был самый решающий поединок в концовке того сезона, когда мы обыграли "Черноморец". Ребята тогда бились друг за друга, отдавали все силы, чтобы сохранить результат 1:0, когда Гечев забил этот мяч.

Сегодня мы этого не увидели, было похоже на то, что ребята проиграли этот поединок еще до игры. Сейчас трудно сказать, они сейчас молчат и не хотят, не могут ничего говорить. В поединке с "Рухом" они выходили и бились друг за друга. Сегодня в некоторых игроках, я не увидел той агрессии, что была с "Рухом". Потому что в мастерстве мы уступаем каждой команде УПЛ. Однако за счет организации, дисциплины и бойцовских качеств мы достигаем результата. Но в этом сезоне мы пока не достигаем результата. Пока только ничейные поединки.

Поэтому я считаю, что эта причина является основной. И хочется, чтобы дальше игроки это поняли. Если поймут, сможем с оптимизмом смотреть на турнирную таблицу. Хотя сейчас это очень трудно сделать", - рассказал наставник закарпатской команды.

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 3:0. Разгром, но не безоговорочная доминация
yellow-arrow
Дерби соседей. Текстовый онлайн матча УПЛ Александрия - Колос
yellow-arrow
Черноморец - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Черноморец (Одесса) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
MEGOGO

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде