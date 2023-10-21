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Шаран: В мастерстве мы уступаем каждой команде УПЛ
Наставник "Миная" был очень расстроен после поражения от "моряков"
fcminaj.com
Главный тренер "Миная" Владимр Шаран прокомментировал
"Заслуженная победа "Черноморца". Искренне поздравляю тренерский штаб и главного тренера с победой. Но, несмотря на такой счет, в первом тайме была практически равная игра. Мы надеялись, что во втором тайме мы изменим ситуацию и будем играть более агрессивно. Но к большому сожалению на контратаках получили два мяча.
Я бы хотел сказать за другое. Что в прошлом году мы выиграли очень важный поединок. Я считаю, что это был самый решающий поединок в концовке того сезона, когда мы обыграли "Черноморец". Ребята тогда бились друг за друга, отдавали все силы, чтобы сохранить результат 1:0, когда Гечев забил этот мяч.
Сегодня мы этого не увидели, было похоже на то, что ребята проиграли этот поединок еще до игры. Сейчас трудно сказать, они сейчас молчат и не хотят, не могут ничего говорить. В поединке с "Рухом" они выходили и бились друг за друга. Сегодня в некоторых игроках, я не увидел той агрессии, что была с "Рухом". Потому что в мастерстве мы уступаем каждой команде УПЛ. Однако за счет организации, дисциплины и бойцовских качеств мы достигаем результата. Но в этом сезоне мы пока не достигаем результата. Пока только ничейные поединки.
Поэтому я считаю, что эта причина является основной. И хочется, чтобы дальше игроки это поняли. Если поймут, сможем с оптимизмом смотреть на турнирную таблицу. Хотя сейчас это очень трудно сделать", - рассказал наставник закарпатской команды.
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