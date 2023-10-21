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Григорчук: Борьба в этом году не на шутку в турнирной таблице
Наставник "моряков" об игре с "Минаем"
Фото: ФК Чорноморець
Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал
"На первом месте, конечно, результат. Борьба в этом году не на шутку в турнирной таблице. Есть к чему придраться, что исправлять, над чем работать. Однако об этом мы будем говорить потом между собой.
Сейчас нужен позитив, который каждому придаст уверенности в том, что мы делаем. Мы сегодня сделали немало. Когда команда не пропускает, то это следствие не только отличных действий вратаря. Не только защитного звена. На это работает вся команда.
Не скажу, что мы имели много недостатков, но определенные были. Над ними мы будем работать тоже", - рассказал наставник "моряков".
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