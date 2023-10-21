УПЛ. Шахтер - ЛНЗ 3:0. Разгром, но не безоговорочная доминация

Игроки "Шахтера" после отставки Патрика ван Леувена говорили о психологическом подъеме и легкости. Это ёмко характеризует те процессы, которые происходили в клубе и команде. С нидерландцем "горняки" были сами не свои: не в своей тарелке, не как рыба в воде. Поэтому важно отмечать именно отсутствие Патрика, а не присутствие на мостике Дарио Срны.

Однако хорват получил должность временного рулевого тоже с определенными претензиями на успех. Это подтверждается смелыми кадровыми решениями Срны. Он сразу же дал возможность дебютировать в стартовом составе Невертону, которого упорно не замечал предшественник. Вернулся в основу Топалов, мало игравший при предыдущем тренере. Ну и Бондаренко – ему не помешали ни дисквалификации, ни травма, ни тренерское убеждение.

Так много говорим о "Шахтере", а не о его сопернике, потому что ЛНЗ фактически не давал о себе знать на газоне "Арены-Львов". Гости выбрали тактику игры от соперника, однако не выдержали того шаткого баланса между игрой вторым номером и инертностью. Небольшое обострение было после пропущенного мяча, однако можно утверждать, что ЛНЗ проблем Ризныку в первом тайме не создал.

А "Шахтер" действительно демонстрировал свежий футбол. Хорошо на фланге работал Невертон, в начале матча он принял участие в атаке, которую завершал Крыськив. Впоследствии активность бразильца помогла выйти на ударную позицию Сикану. Единственная проблема заключалась в не реализации.

Однако и этот гештальт был закрыт в середине тайма, когда Степаненко выполнил длинную передачу из центра поля, Зубков с фланга продолжил в центр, Бондаренко сообразительно пропустил мяч на Сикана, а тот забил свой второй гол в УПЛ. Это было действительно просто. И спокойно. В действиях хозяев ощущались уверенность, взвешенность и спокойствие. То, чего катастрофически не хватало раньше.

Где-то это спокойствие чуть не сыграло с "Шахтером" злую шутку. По крайней мере, на стартовых минутах преимуществом владел ЛНЗ. Калюжный даже забил после розыгрыша углового, но из офсайда. А вот Хобленко мог сравнивать счет легитимно, если бы переиграл Ризныка. Это был "тонкий" период поединка для "Шахтера", но не всегда рвется, когда тонко.

Хозяева сделали выводы и дальше уже контролировали игру. Стремились забить второй раз, чтобы минимизировать риски. Крыськив чудом не попал по воротам после выхода один на один с вратарем, а Зубков потряс штангу ударом с острого угла. Срна нервничал, потому что очень рассчитывал на еще одно взятие ворот.

Моменты продолжали накатываться на ворота Пенькова: от Сикана, Крыськива и даже Ракицкого. Однако следует сказать и об активности Хобленко, который к предыдущему нереализованному моменту добавил еще два. Однажды спас Ризнык, во второй раз – нападающий не попал. А все могло измениться.

Не сказать, что это был футбол на встречных курсах – но не может быть речи и о безоговорочном доминировании "горняков". Преимущество – да. Но не безграничное доминирование. Собственно, и этого темпа хватило, чтобы закрыть игру. Зубков не забил с супер-удобного момента, Крыськив тоже промахнулся, а вот Келси удачно сыграл на добивании после отскока мяча от штанги. Тогда уже игра была закрыта, но нападающий добавил еще один точный удар после паса Конопли – это уже для личной коллекции.

3:0. Срна начинает и побеждает. Но работы еще много. Особенно в защите, что освител в частности Денис Олейник, находивший щели у ворот "Шахтера" даже тогда, когда его партнеры уже отчаялись в результате.

УПЛ. Одиннадцатый тур

21.10.2023. Львов. "Арена-Львов"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Шахтер" – ЛНЗ 3:0

Гол: Сикан 20, Келси 83, Келси 90

"Шахтер": Ризнык - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Топалов (Азаров 57) - Степаненко (Назарина 85), Бондаренко, Крыськив (Эгиналду 85), Зубков, Невертон (Судаков 58) - Сикан (Келси 75)

ЛНЗ: Пеньков - Стасюк, Муравский, Селин (Ковалёв 79), Норенков, Насонов - Бойко, Рыбалка (Наумец 69), Шестаков (Олейник 75), Калюжный - Хобленко (Прядун 69)

Предупреждения: Бондаренко 34, Конопля 79