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Черноморец - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Шарана до сих пор без побед

Черноморец - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов

Фото: УПЛ

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В рамках 11-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на своем поле уверенно обыграл "Минай". "Моряки" трижды поразили ворота закарпатской команды. Дублем отметился Шторгин, еще один мяч на свой счет записал Кузик. Благодаря этой победе, подопечные Романа Григорчука поднялась на 3-ю позицию в турнирной таблице. В свою очередь команда Владимира Шаран продолжает быть аутсайдером первенства, не имея ни одной победы в активе.

Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур. Одесса, “Черноморец”

“Черноморец” – “Минай” 3:0

Голы: Штогрин 19, Штогрин 68, Кузик 81

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Минай
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