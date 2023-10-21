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Черноморец - Минай 3:0. Обзор матча и видео голов
Команда Шарана до сих пор без побед
Фото: УПЛ
В рамках 11-го тура чемпионата Украины одесский "Черноморец" на своем поле уверенно обыграл "Минай". "Моряки" трижды поразили ворота закарпатской команды. Дублем отметился Шторгин, еще один мяч на свой счет записал Кузик. Благодаря этой победе, подопечные Романа Григорчука поднялась на 3-ю позицию в турнирной таблице. В свою очередь команда Владимира Шаран продолжает быть аутсайдером первенства, не имея ни одной победы в активе.
Украинская Премьер-лига, одиннадцатый тур. Одесса, “Черноморец”
Голы: Штогрин 19, Штогрин 68, Кузик 81
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