УПЛ. Александрия — Колос 0:1. А нужен ли "Ротань-стайл" вообще?

Хозяева поля имели сегодня задачу побеждать, ведь лишь одно очко отделяло "Александрию" от зоны переходных матчей, поэтому нужно было увеличивать этот разрыв. Однако ковалевцы приезжали за победой, которая приближала бы их к топ-5.

И именно гости пошли первыми в атаку. Но после двух неудачных попыток штурмовать ворота Ермакова "горожане" пошли вперед. Шулянский, Ковалец, Калитвинцев — именно они терроризировали владения Фесюна. Таким образом, подопечные Руслана Ротаня установили полную доминацию на поле. Конечно, свой момент имел и "Колос", однако Демченко не смог забить мяч в незащищенные ворота "желто-черных".

Все могло бы складываться хорошо и дальше, но Ковалец получил травму в столкновении с Фесюном во время очередной атаки "Александрии". Он недавно только восстановился после повреждения и ему снова пришлось покинуть поле. В этом моменте показалось, что Дмитрий Кривушкин назначит пенальти, однако не стал этого делать после консультации от арбитра VAR Дмитрия Бондаренко.

После этого игра несколько успокоилась, но постепенно ковалевцы начали перехватывать инициативу и поджимать соперника к воротам. Пошло еще больше угловых. И один из них превратился в долгожданный гол: Мартынюк после попытки удара выбивал мяч чуть дальше, но мяч прилетел прямо в ноги Лучкевичу и тот переправил мяч в сетку. В дальнейшем еще трижды гости могли увеличивать преимущество, однако ни Диего Кариока, ни Милько не достигли успеха.

Во второй 45-минутке давление со стороны "Колоса" возобновилось. Но это привело к значительно большим проблемам — Попов нарушил правила против Логинова и заработал "горчичника", но рефери пересмотрел эпизод на ВАРе и изменил цвет карточки на красный. Абсолютно ненужный фол и риск потери преимущества. Фортуна сразу же после этого послала еще одно испытание в виде падения игрока "Александрии" в штрафной зоне гостей, но на этот раз Кривушкин промолчал.

Вполне ожидаемо "колоски" засели ближе к собственным воротам и отбивали многочисленные атаки "горожан". Хозяева продолжали оказывать массивное давление и использовать численное преимущество на поле. Все это привело к тому, что "Колос" вообще прекратил идти вперед и начал играть от счета. При этом были также возможности забить с угловых, однако здесь удачно срабатывали защитники "Александрии".

Но был нюанс: подопечные Ротаня ни пробить по воротам, или хотя бы создать опасную атаку никак не могли. Судьба снова послала шанс "желто-черным" в виде возможного пенальти, но рефери не счел падение Погорелого основанием для 11-метрового. Более того, последние атаки хозяев поля осуществлялись с нарушением правил. Поэтому счет на табло остался стабильным — минимальная выездная победа "Колоса" и 9-й матч без побед для "Александрии". Возникает вопрос: а нужен ли "Ротань-стайл" вообще?

УПЛ. Одиннадцатый тур

21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

"Александрия" – "Колос" 0:1

Гол: Лучкевич 45

"Александрия": Ермаков – Савченко (Плакса 64), Логинов, Мартынюк – Ковалец (Погорилый 25), Смирный (Скорко 64), Шостак (Кулаковский 88), Михайленко – Шулянский (Джевани 64), Калитвинцев, Сигеев

"Колос": Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда – Лучкевич, Милько (Богданов 79), Демченко (Салабай 90+5), Диего Кариока (Безбородько 66), Ильин (Болбат 66) – Попов

Предупреждения: Савченко 58, Логинов 89 — Бондаренко 18

Удаление: Попов 54 (прямая красная)