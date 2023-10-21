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Дулуб: Шахтер под руководством нового тренера удивил составом
Тренер ЛНЗ об игре с "горняками"
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал
"Счет любой игры всегда справедлив. Игру я бы разделил на 2 тайма.
Первый тайм мы провалили, во втором было значительно легче. "Шахтер" под руководством нового тренера удивил составом. Были ребята, которые до этого не играли, но они восстановились после травм. Только этим", - рассказал Дулуб.
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Источник:УПЛ ТБ
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