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Дулуб: Шахтер под руководством нового тренера удивил составом

Премьер-лига
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Тренер ЛНЗ об игре с "горняками"

Дулуб: Шахтер под руководством нового тренера удивил составом

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 11-го тура УПЛ.

"Счет любой игры всегда справедлив. Игру я бы разделил на 2 тайма.

Первый тайм мы провалили, во втором было значительно легче. "Шахтер" под руководством нового тренера удивил составом. Были ребята, которые до этого не играли, но они восстановились после травм. Только этим", - рассказал Дулуб.

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В статье: Шахтер (Донецк) Олег Дулуб ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ ТБ

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