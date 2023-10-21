Дулуб: Шахтер под руководством нового тренера удивил составом

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" в рамках 11-го тура УПЛ.

"Счет любой игры всегда справедлив. Игру я бы разделил на 2 тайма.

Первый тайм мы провалили, во втором было значительно легче. "Шахтер" под руководством нового тренера удивил составом. Были ребята, которые до этого не играли, но они восстановились после травм. Только этим", - рассказал Дулуб.