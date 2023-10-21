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Шахтер - ЛНЗ 3:0. Первая победа Срны. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" уверенно переиграли черкасскую команду

Шахтер - ЛНЗ 3:0. Первая победа Срны. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках 11-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уверенно обыграл ЛНЗ. Дублем в составе "горняков" отметился Келси, еще один мяч записал на свой счет Сикан. Это первая победа Дарио Срны во главе "Шахтера". На данный момент донецкий клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого "Кривбасса на 2 очка. Однако у "горняков" еще есть матч в запасе. В свою очередь команда Олега Дулуба расположилась на 14-м месте.

УПЛ. Одиннадцатый тур
21.10.2023. Львов. "Арена-Львов"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль

"Шахтер" – ЛНЗ 3:0
Гол: Сикан 20, Келси 83, Келси 90

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В статье: Шахтер (Донецк) ЛНЗ (Черкассы)
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