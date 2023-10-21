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Шахтер - ЛНЗ 3:0. Первая победа Срны. Видео обзор матча
"Горняки" уверенно переиграли черкасскую команду
Фото: УПЛ
В рамках 11-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уверенно обыграл ЛНЗ. Дублем в составе "горняков" отметился Келси, еще один мяч записал на свой счет Сикан. Это первая победа Дарио Срны во главе "Шахтера". На данный момент донецкий клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого "Кривбасса на 2 очка. Однако у "горняков" еще есть матч в запасе. В свою очередь команда Олега Дулуба расположилась на 14-м месте.
УПЛ. Одиннадцатый тур
21.10.2023. Львов. "Арена-Львов"
Арбитр в поле – Екатерина Монзуль
Гол: Сикан 20, Келси 83, Келси 90
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