Шахтер - ЛНЗ 3:0. Первая победа Срны. Видео обзор матча

В рамках 11-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" уверенно обыграл ЛНЗ. Дублем в составе "горняков" отметился Келси, еще один мяч записал на свой счет Сикан. Это первая победа Дарио Срны во главе "Шахтера". На данный момент донецкий клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого "Кривбасса на 2 очка. Однако у "горняков" еще есть матч в запасе. В свою очередь команда Олега Дулуба расположилась на 14-м месте.

УПЛ. Одиннадцатый тур

21.10.2023. Львов. "Арена-Львов"

Арбитр в поле – Екатерина Монзуль