Роман Григорчук: Рады возможности играть на два фронта

На пресс-конференции после матча 11-го тура УПЛ "Черноморец" – "Минай" (3:0) главный тренер одесситов Роман Григорчук был в хорошем настроении. Это и понятно: его команда одержала убедительную победу, записав в свой актив очередные три очка.

– Есть ли что-нибудь, что не понравилось вам в этом матче? – с этого вопроса начался "третий тайм" для Григорчука.

- Всегда есть в чем найти минусы. Но не об этом хотелось бы говорить. Скажу о том, что я заметил во время перерыва. Во второй половине первого тайма мне показалось, что мы недостаточно прессинговали и давали много шансов сопернику для того, чтобы встречаться с мячом. Это я чувствовал и это то, что хочется сказать. А что касается более глубокого анализа, то, конечно, есть моменты, которые нужно улучшать.

– Сейчас наблюдается хорошая конкуренция в линии атаки. Нет ли в этой связи проблем между игроками по поводу того, что кто-то играет в составе, а кто-то не играет?

- Во-первых, мы не укомплектованы в полной мере так, как хотелось бы. Во-вторых, и тренерский штаб, и сами футболисты понимают, что готовность у игроков – тех, кто был в команде раньше и тех, кто пришел позже, разная. По разным причинам они недостаточно готовы к такому интенсивному футболу, в который мы хотим играть. Я думаю, что все подопечные все прекрасно понимают. Тем более что мы постоянно общаемся, говорим об этом, анализируем.Так что я не вижу каких-то сигналов относительно того, чтобы кто-то смотрел на это как на проблему и выражал недовольство. Нет, потому что мы все анализируем, каждому футболисту указываем его недостатки, его состояние, а также то, что нам нужно и как он выполняет наши требования. Мы хотим, чтобы конкуренция в "Черноморце" была очень высокой и у нас были игроки, которые были бы в такой готовности и настолько интегрированы, чтобы можно было быть уверенным на сто отстоков, что такими заменами можно поменять игру. Другими заменами нам нужно ускорять игру. А еще есть случаи, когда кто-то "наедается" так, что его нужно раньше поменять. Сегодня в игре, так как складывался второй тайм, я не хотел производить замены. Не видел в этом большого смысла, ведь в целом механизм работал, и таков был счет – то 1:0, то 2:0, что произошло так, что футболисты, которые были в запасе, получили меньше времени. Но это не проблема.

– Сейчас команда будет готовиться к кубковому матчу с луганской "Зарей". Некоторые коллеги утверждают, будто Роман Григорчук и К* делают ставку на Кубок Украины, потому что несколько серьезных конкурентов выбыли из розыгрыша. Так ли это?

- Если говорить о Кубке вообще, то, конечно, мы относимся к этому состязанию совершенно серьезно. Ведь понимаем, что это такое и какие дивиденды оно дает. Но это совсем не та ситуация, когда мы любую кубковую игру можем поставить выше матча чемпионата. Это точно не так. Поэтому на данном этапе мы рады тому, что у нас есть возможность играть на оба фронта – и в чемпионате, и в кубковом розыгрыше. Но нам еще очень хотелось бы, чтобы кроме этого "Черноморец" принимал также участие и в еврокубках. При таких условиях футбольная жизнь становится еще более полной, насыщенной и интересной. Именно к этому мы всячески стремимся, подчеркивая об этом футболистам.