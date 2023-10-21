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Александрия - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола
Минимальная победа подопечных Вишняка
Фото: УПЛ
В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде минимально обыграл "Александрию". Победу ковалевской команде принес гол Лучкевича в конце первого тайма. На данный момент команда Ярослава Вишняка занимает 7-е место в турнирной таблице, а подопечные Руслана Ротаня расположились на 12-й позиции.
УПЛ. Одиннадцатый тур
21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин
Гол: Лучкевич 45
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