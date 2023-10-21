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Александрия - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Минимальная победа подопечных Вишняка

Александрия - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола

Фото: УПЛ

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В рамках 11-го тура чемпионата Украины "Колос" на выезде минимально обыграл "Александрию". Победу ковалевской команде принес гол Лучкевича в конце первого тайма. На данный момент команда Ярослава Вишняка занимает 7-е место в турнирной таблице, а подопечные Руслана Ротаня расположились на 12-й позиции.

УПЛ. Одиннадцатый тур

21.10.2023. Александрия. Стадион "Ника"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

"Александрия" – "Колос" 0:1

Гол: Лучкевич 45

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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