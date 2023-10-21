  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "Александрии" о матче с "Колосом"

Ротань: Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал поражение своей команды от "Колоса" в рамках 11-го тура УПЛ.

"Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре. Прежде всего, мне, пожалуй, обидно за ребят. Они очень хотели победить и были очень близки к победе. Были моменты, но это наша молодость, наше мастерство, чтобы реализовывать эти моменты. В первом тайме мы должны были выигрывать со счетом 2:1, но так случается, что пропускаем. Очень простые ошибки при простых передачах приводят к стандартам у наших ворот, с которых мы пропускаем.

Странно и неприятно. Впрочем, я ребятам сказал, что к сожалению, сейчас мы так учимся и растем. Надо это перетерпеть. У них очень высокий потенциал. Мы в них верим.

Что касается Ковальца, то, к сожалению, Кирилл получил травму. Насколько серьезную, или завтра, или послезавтра врачи после МРТ будут знать подробнее. Надеюсь, она будет не столь тяжелой", - рассказал Руслан Ротань.

По теме
yellow-arrow
Александрия - Колос 0:1. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Ворскла — Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 октября 2023
yellow-arrow
Владимир Шаран: Перед матчем с Черноморцем в глазах подопечных я не увидел уверенности
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ ТБ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
21.10.2023 в 22:43
Сын Пети попробуй подать в отставку и они заиграют --они тебя топят работаешь только языком
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде