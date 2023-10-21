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Ротань: Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре
Наставник "Александрии" о матче с "Колосом"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал
"Тяжело комментировать, когда ты проигрываешь не по игре. Прежде всего, мне, пожалуй, обидно за ребят. Они очень хотели победить и были очень близки к победе. Были моменты, но это наша молодость, наше мастерство, чтобы реализовывать эти моменты. В первом тайме мы должны были выигрывать со счетом 2:1, но так случается, что пропускаем. Очень простые ошибки при простых передачах приводят к стандартам у наших ворот, с которых мы пропускаем.
Странно и неприятно. Впрочем, я ребятам сказал, что к сожалению, сейчас мы так учимся и растем. Надо это перетерпеть. У них очень высокий потенциал. Мы в них верим.
Что касается Ковальца, то, к сожалению, Кирилл получил травму. Насколько серьезную, или завтра, или послезавтра врачи после МРТ будут знать подробнее. Надеюсь, она будет не столь тяжелой", - рассказал Руслан Ротань.
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