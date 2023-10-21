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Вишняк: Мы заслужили эту победу, возможно не в этой игре, но в предыдущих
Наставник "Колоса" о матче с командой Ротаня
Фото: koloskovalivka.com
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк о
"Эмоции только положительные. Понятно, что мы довольны победой, отношением ребят. Мы заслужили эту победу, возможно не в этой игре, но в предыдущих. Мы создавали моменты, старались. Сегодня в такой игре, когда мы остались вдесятером, удержали победу. Я очень благодарен ребятам за их характер и в этом туре, и в предыдущих.
"Александрия" активно начинает все игры, пытается прессинговать соперников. Возможно, в начале игры мы остались в раздевалке, поэтому и пропустили несколько атак, в которых "Александрия" могла забивать. Впрочем хорошо, что игра не складывается с первых 10 минут. В дальнейшем мы выровняли игру, создали моменты и забили гол", - рассказал наставник ковалевской команды.
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