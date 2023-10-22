Динамо Киев - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ

В 11-м туре УПЛ будет интересная проверка состояния обеих команд. Насколько удачная серия “Днепра-1” (три победы подряд без пропущенных голов) показательна? Сможет ли лучшая атака лиги забить лучшей обороне? Сложно ли будет “Динамо” играть и без Ярмоленко, и без Караваева?

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Начало матча "Динамо" Киев – СК "Днепр-1" в 17:00.

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