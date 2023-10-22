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Динамо Киев - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч Динамо Киев – СК Днепр-1, УПЛ, 22 октября 2023
Фото: Аліна Єрофеєва
В 11-м туре УПЛ будет интересная проверка состояния обеих команд. Насколько удачная серия “Днепра-1” (три победы подряд без пропущенных голов) показательна? Сможет ли лучшая атака лиги забить лучшей обороне? Сложно ли будет “Динамо” играть и без Ярмоленко, и без Караваева?
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Смотрите матч 11 тура УПЛ "Динамо" Киев – СК "Днепр-1" на телеканале 2+2 и на официальном ютуб-канале "Динамо" Киев
Начало матча "Динамо" Киев – СК "Днепр-1" в 17:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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