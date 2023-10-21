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Верес — Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес — Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 22 октября
Фото: НК Верес
Подопечные Сергея Лавриненко не показывают качественного футбола уже который матч подряд. И судьба подбрасывает им очередное испытание — встреча с командой, которая успела наделать шума на старте сезона. Найдут ли "волки" силы, чтобы дать достойный отпор гостям из Львова?
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Поединок "Верес" — "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube-канале Veres TV по спонсорской подписке.
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.
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