  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес — Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес — Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Верес — Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча УПЛ 22 октября

Верес — Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Сергея Лавриненко не показывают качественного футбола уже который матч подряд. И судьба подбрасывает им очередное испытание — встреча с командой, которая успела наделать шума на старте сезона. Найдут ли "волки" силы, чтобы дать достойный отпор гостям из Львова?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Верес" — "Рух" состоится в воскресенье, 22 октября, на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. В прямом эфире матч можно посмотреть на YouTube-канале Veres TV по спонсорской подписке.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Верес — Рух
Смотреть трансляцию

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

По теме
yellow-arrow
Динамо Киев - Днепр-1. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 22.10.2023
yellow-arrow
Динамо Киев - СК Днепр-1: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
yellow-arrow
Вишняк: Мы заслужили эту победу, возможно не в этой игре, но в предыдущих
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: телетрансляции Верес (Ровно) УПЛ Рух (Львов) Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде