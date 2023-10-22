Верес — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.10.2023

"Рух" продолжает борьбу за еврокубки и пытается удержаться за место в первой пятерке. При этом "Верес" уже откровенно сдал позиции и, кажется, даже не старается бороться. И такой низкий настрой нисколько не мотивирует на сохранение прописки.

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УПЛ. 11-й тур

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Александр Омельченко

"Верес" 13:00 "Рух"

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Новости "Вереса"

"Волки" сейчас занимают предпоследнюю строчку, что означает потерю прописки на следующий сезон. Выступление "Вереса" можно назвать квинтэссенцией уныния и беспомощности: подопечные Лавриненко не побеждают в четырех играх подряд, а голов болельщики ривненчан не видели в течение 326-ти минут. Поэтому особых надежд на матч с "Рухом" они не имеют.

Однако сам Лавриненко имеет другое мнение относительно успехов своего клуба:

"Конечно, главным мерилом любой работы всегда был, есть и будет, прежде всего, результат. Это абсолютно естественная вещь, к которой мы идем. Действительно, по состоянию на данный момент результат мог бы быть лучше. Убежден, что в нескольких матчах текущего сезона мы точно не добрали свои очки. В то же время не стоит забывать, что любому результату предшествует немалый кусок работы, а это уже процесс. Вспомните прошлый сезон — "Кривбасс" Вернидуба шел последним, "Черноморец" Григорчука не мог найти свою игру. Сейчас это уже совсем другие команды, которые решают совсем другие задачи. Мне понятна реакция болельщиков, но и болельщики должны понимать, что команда не строится за неделю или месяц. Это комплексный процесс, требующий ежедневной работы и тренерского штаба, и футболистов"

Из приятных новостей: к матчу готовятся Дахновский и Клец, которые восстановились после травмы. Последний вообще может дебютировать в этом сезоне. Из дополнительного усиления для "Вереса" можно также вспомнить Гайдучика и Свитюху.

Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Вовченко, Курко, М. Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, В. Шарай, Кухарук, Шевченко

Новости "Руха"

Львовяне решили заполнить международную паузу товарищеским поединком с "Шахтером", который проиграли 0:2. Однако сразу нескольких игроков основы были вызваны в национальные сборные. Так, Виталий Роман и Илья Квасница сыграли за молодежку, где последний прилагал усилия к победам над сверстниками из Люксембурга и Англии. А полузащитник Плюман выступил за сборную Гваделупы в Лиге Наций КОНКАКАФ. Именно он сделал дубль в ворота Сент-Люсии и гарантировал первое место в группе дивизиона В.

Виталий Пономарев считает, что команда готова к матчу в Ровно:

"Сейчас команда много работает над позиционными атаками, ведь это один из самых тяжелых игровых аспектов. У нас не всегда хорошо удавался этот элемент, в частности, мы потеряли очки с Минаем, потому что создали много моментов, но не реализовали их. Я не думаю, что "Верес" у себя дома будет играть вторым номером. Вероятно, они будут играть в активный футбол и это будет непростой для нас матч против серьезного соперника. Сейчас мы разбираем их игру, а также свои предыдущие матчи."

Сам "Рух" довольно бескомпромиссно и продуктивно играет на выезде. В последних четырех играх львовяне побеждали трижды и забили всего 8 голов. Кто знает, возможно, команде удастся продолжить серию без ничейных результатов в 40-м гостевом матче в УПЛ.

Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук

“Верес”-”Рух”. Статистика личных встреч

Эти команды встречались 5 раз в рамках официальных матчей. 2 матча заканчивались победой "Руха", а 3 матча были сыграны вничью.

“Верес”-”Рух”. Последние матчи команд

Последние матчи для "Вереса" выглядели печально — нулевая ничья с ЛНЗ и поражение от "Днепра-1".

При этом "Рух" довольно опрометчиво потерял очки в поединке против "Миная".

“Верес”-”Рух”. Турнирное положение команд

"Верес" продолжает подметать дно с 6-ю зачетными пунктами, а "Рух" удерживает пятую позицию и дальше борется за еврокубки.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Кривбасс 11 7 2 2 22-11 +11 23 0 2 Шахтер 10 6 3 1 20-10 +10 21 0 3 Черноморец 11 6 1 4 18-11 +7 19 0 4 Полесье 10 6 1 3 15-8 +7 19 0 5 Рух 9 4 4 1 14-8 +6 16 0 6 СК Днепр-1 8 4 3 1 9-5 +4 15 0 7 Колос 11 3 6 2 7-7 0 15 0 8 Динамо 7 5 0 2 22-13 +9 15 0 9 Ворскла 9 4 1 4 10-15 -5 13 0 10 Оболонь 11 3 3 5 8-14 -6 12 0 11 Металлист 1925 10 3 2 5 7-10 -3 11 0 12 ФК Александрия 11 2 3 6 7-17 -10 9 0 13 Заря 9 2 3 4 10-12 -2 9 0 14 ЛНЗ 11 2 3 6 8-15 -7 9 0 15 Верес 9 1 3 5 6-12 -6 6 0 16 ФК Минай 11 0 4 7 6-21 -15 4 0

“Верес”-”Рух”. Ставка и коэффициенты

“Верес”-”Рух”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Руха" 0:1. Вполне вероятно, что серия без побед продолжится для "Вереса". Но возникает вопрос в том, удастся ли львовянам забить хотя бы один гол. Мы думаем, что да.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.