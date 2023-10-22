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Верес — Рух. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22.10.2023
Продолжится ли безвыигрышный сериал для "Вереса"?
Фото: upl.ua
"Рух" продолжает борьбу за еврокубки и пытается удержаться за место в первой пятерке. При этом "Верес" уже откровенно сдал позиции и, кажется, даже не старается бороться. И такой низкий настрой нисколько не мотивирует на сохранение прописки.
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УПЛ. 11-й тур
Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле — Александр Омельченко
"Верес" 13:00 "Рух"
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Новости "Вереса"
"Волки" сейчас занимают предпоследнюю строчку, что означает потерю прописки на следующий сезон. Выступление "Вереса" можно назвать квинтэссенцией уныния и беспомощности: подопечные Лавриненко не побеждают в четырех играх подряд, а голов болельщики ривненчан не видели в течение 326-ти минут. Поэтому особых надежд на матч с "Рухом" они не имеют.
Однако сам Лавриненко имеет другое мнение относительно успехов своего клуба:
"Конечно, главным мерилом любой работы всегда был, есть и будет, прежде всего, результат. Это абсолютно естественная вещь, к которой мы идем. Действительно, по состоянию на данный момент результат мог бы быть лучше. Убежден, что в нескольких матчах текущего сезона мы точно не добрали свои очки. В то же время не стоит забывать, что любому результату предшествует немалый кусок работы, а это уже процесс.
Вспомните прошлый сезон — "Кривбасс" Вернидуба шел последним, "Черноморец" Григорчука не мог найти свою игру. Сейчас это уже совсем другие команды, которые решают совсем другие задачи. Мне понятна реакция болельщиков, но и болельщики должны понимать, что команда не строится за неделю или месяц. Это комплексный процесс, требующий ежедневной работы и тренерского штаба, и футболистов"
Из приятных новостей: к матчу готовятся Дахновский и Клец, которые восстановились после травмы. Последний вообще может дебютировать в этом сезоне. Из дополнительного усиления для "Вереса" можно также вспомнить Гайдучика и Свитюху.
Ориентировочный состав "Вереса": Паст, Вовченко, Курко, М. Шестаков, Яго, Кучеров, Балан, Гакман, В. Шарай, Кухарук, Шевченко
Новости "Руха"
Львовяне решили заполнить международную паузу товарищеским поединком с "Шахтером", который проиграли 0:2. Однако сразу нескольких игроков основы были вызваны в национальные сборные. Так, Виталий Роман и Илья Квасница сыграли за молодежку, где последний прилагал усилия к победам над сверстниками из Люксембурга и Англии. А полузащитник Плюман выступил за сборную Гваделупы в Лиге Наций КОНКАКАФ. Именно он сделал дубль в ворота Сент-Люсии и гарантировал первое место в группе дивизиона В.
Виталий Пономарев считает, что команда готова к матчу в Ровно:
"Сейчас команда много работает над позиционными атаками, ведь это один из самых тяжелых игровых аспектов. У нас не всегда хорошо удавался этот элемент, в частности, мы потеряли очки с Минаем, потому что создали много моментов, но не реализовали их.
Я не думаю, что "Верес" у себя дома будет играть вторым номером. Вероятно, они будут играть в активный футбол и это будет непростой для нас матч против серьезного соперника. Сейчас мы разбираем их игру, а также свои предыдущие матчи."
Сам "Рух" довольно бескомпромиссно и продуктивно играет на выезде. В последних четырех играх львовяне побеждали трижды и забили всего 8 голов. Кто знает, возможно, команде удастся продолжить серию без ничейных результатов в 40-м гостевом матче в УПЛ.
Ориентировочный состав "Руха": Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук
“Верес”-”Рух”. Статистика личных встреч
Эти команды встречались 5 раз в рамках официальных матчей. 2 матча заканчивались победой "Руха", а 3 матча были сыграны вничью.
“Верес”-”Рух”. Последние матчи команд
Последние матчи для "Вереса" выглядели печально — нулевая ничья с ЛНЗ и поражение от "Днепра-1".
При этом "Рух" довольно опрометчиво потерял очки в поединке против "Миная".
“Верес”-”Рух”. Турнирное положение команд
"Верес" продолжает подметать дно с 6-ю зачетными пунктами, а "Рух" удерживает пятую позицию и дальше борется за еврокубки.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Кривбасс
|11
|7
|2
|2
|22-11
|+11
|23
|0
|2
|Шахтер
|10
|6
|3
|1
|20-10
|+10
|21
|0
|3
|Черноморец
|11
|6
|1
|4
|18-11
|+7
|19
|0
|4
|Полесье
|10
|6
|1
|3
|15-8
|+7
|19
|0
|5
|Рух
|9
|4
|4
|1
|14-8
|+6
|16
|0
|6
|СК Днепр-1
|8
|4
|3
|1
|9-5
|+4
|15
|0
|7
|Колос
|11
|3
|6
|2
|7-7
|0
|15
|0
|8
|Динамо
|7
|5
|0
|2
|22-13
|+9
|15
|0
|9
|Ворскла
|9
|4
|1
|4
|10-15
|-5
|13
|0
|10
|Оболонь
|11
|3
|3
|5
|8-14
|-6
|12
|0
|11
|Металлист 1925
|10
|3
|2
|5
|7-10
|-3
|11
|0
|12
|ФК Александрия
|11
|2
|3
|6
|7-17
|-10
|9
|0
|13
|Заря
|9
|2
|3
|4
|10-12
|-2
|9
|0
|14
|ЛНЗ
|11
|2
|3
|6
|8-15
|-7
|9
|0
|15
|Верес
|9
|1
|3
|5
|6-12
|-6
|6
|0
|16
|ФК Минай
|11
|0
|4
|7
|6-21
|-15
|4
|0
“Верес”-”Рух”. Ставка и коэффициенты
“Верес”-”Рух”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа "Руха" 0:1. Вполне вероятно, что серия без побед продолжится для "Вереса". Но возникает вопрос в том, удастся ли львовянам забить хотя бы один гол. Мы думаем, что да.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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