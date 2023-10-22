Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Никита Татарков оценил победный матч Кривбасса против Металлиста 1925
Никита Татарков прокомментировал свое участие в матче против Металлиста 1925
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Полузащитник Никита Татарков провел первый почти полный матч в новом сезоне против "Металлиста 1925" и поделился своими комментариями:
Тяжелая игра выдалась, хотя мы могли забить и больше, ведь моменты были. Хорошо, что победили и набрали очень важные для нас три очка.
Также полузащитник "Кривбасса" прокомментировал свою голевую передачу:
Кожушко здорово отдал пас, я услышал Макса Задераку, и прострелил на него. Хороший гол, считаю.
Никита Татарков рассказал и о пропущенном голе:
Я ошибся, не добежал в том эпизоде, и также немного Андрей Клищук. Досадный эпизод, но рад, что вышли на второй тайм, хорошо настроились и забили третий мяч.
Напомним, "Кривбасс" обыграл на выездном матче "Металлиста 1925" 3:1.
Популярное сейчас
- Наши в АПЛ. Ярмолюк – одиннадцатый украинец, Мудрик – только второй, кто забивал Арсеналу
- Феерия Мудрика, смерть Чарльтона, первая победа Срны, осечка Реала. Главные новости за 21 октября
- Артета: Несмотря на то, что мы пропустили такой гол Мудрика, мы продолжали идти вперед
- СМИ назвали помощников Срны в Шахтере
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
- Украинская волейболистка рассказала, как пряталась в бункере во время атаки ХАМАС на Израиль