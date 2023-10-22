Никита Татарков оценил победный матч Кривбасса против Металлиста 1925

Полузащитник Никита Татарков провел первый почти полный матч в новом сезоне против "Металлиста 1925" и поделился своими комментариями:

Тяжелая игра выдалась, хотя мы могли забить и больше, ведь моменты были. Хорошо, что победили и набрали очень важные для нас три очка.

Также полузащитник "Кривбасса" прокомментировал свою голевую передачу:

Кожушко здорово отдал пас, я услышал Макса Задераку, и прострелил на него. Хороший гол, считаю.

Никита Татарков рассказал и о пропущенном голе:

Я ошибся, не добежал в том эпизоде, и также немного Андрей Клищук. Досадный эпизод, но рад, что вышли на второй тайм, хорошо настроились и забили третий мяч.

Напомним, "Кривбасс" обыграл на выездном матче "Металлиста 1925" 3:1.