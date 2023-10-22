"Пытаемся играть агрессивнее": Эдуард Сарапий - о матче Динамо Киев - Днепр-1

Сегодня, в 17:00, пройдет матч "Динамо Киев" - "Днепр-1", и полузащитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий поделился мнением о том, как он и его команда готовятся к такому серьезному сопернику.

Игры против таких команд всегда привлекают внимание людей, поэтому, конечно, мы хотели бы хорошо себя показать и победить. Перерыв на матчи сборных прошел хорошо: у нас были выходные, потом были тренировки, некоторые из них в двухразовом режиме, поэтому мы подходим к матчу против Динамо готовыми как физически, так и тактически.

Также Сарапий поделился мыслями, как будет играть против Владислава Ваната и Виталия Буяльского:

Мы уже анализировали их действия, однако еще стоит понять, будут ли они играть против нас. Там же еще существует проблема с отсутствием Ярмоленко, вполне вероятно, что с правого фланга появится Бенито. Поэтому сейчас думать, как и против кого действовать, еще рано. Посмотрим на их состав и тогда определимся, какую именно модель игры будем использовать.

Подытожил он свои комментарии тем, что с приходом Юрия Максимова изменились требования тренерского штаба. Теперь "Днепр-1" пытаются играть агрессивнее, находиться в прессинге на половине поля соперника и больше играть первым номером. Также он отметил, что положение "Днепр-1" в турнирной таблице никак не влияет на игроков.

Напомним, что сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча.