Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Верес" и "Рух" в настоящее время – не конкуренты. Львовяне борются за высокие позиции, а ровенчане – за выживание. Однако это по состоянию на данный момент. Ситуация еще может измениться. В частности, и после очного поединка.

Матч 11-го тура УПЛ состоится 22-го октября в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

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УПЛ. 11-й тур

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Александр Омельченко

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