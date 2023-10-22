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Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - УПЛ
"Верес" и "Рух" в настоящее время – не конкуренты. Львовяне борются за высокие позиции, а ровенчане – за выживание. Однако это по состоянию на данный момент. Ситуация еще может измениться. В частности, и после очного поединка.
Матч 11-го тура УПЛ состоится 22-го октября в 13:00. Смотреть можно на YouTube.
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УПЛ. 11-й тур
Ровно. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле — Александр Омельченко
"Верес" 13:00 "Рух"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube
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