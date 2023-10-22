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Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Верес - Рух: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Верес – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" и "Рух" в настоящее время – не конкуренты. Львовяне борются за высокие позиции, а ровенчане – за выживание. Однако это по состоянию на данный момент. Ситуация еще может измениться. В частности, и после очного поединка.

Матч 11-го тура УПЛ состоится 22-го октября в 13:00. Смотреть можно на YouTube.

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УПЛ. 11-й тур

Ровно. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле — Александр Омельченко

"Верес" 13:00 "Рух"

Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — YouTube

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