Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Недавний участник еврокубков от Украины против команды, которая очень стремится выйти в Европу. "Ворскла" против "Полесья".

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Матч 11-го тура УПЛ состоится 22 октября в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в частности на MEGOGO.

VBET Ліга. 11-й тур

22 жовтня, Полтава, Стадіон "Ворскла" імені Бутовського, 15.00.

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Відеотрансляція: MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Київстар ТБ

Текстова онлайн-трансляція: UA-Футбол