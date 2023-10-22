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Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Недавний участник еврокубков от Украины против команды, которая очень стремится выйти в Европу. "Ворскла" против "Полесья".

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Матч 11-го тура УПЛ состоится 22 октября в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в частности на MEGOGO.

VBET Ліга. 11-й тур

22 жовтня, Полтава, Стадіон "Ворскла" імені Бутовського, 15.00.

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)

Відеотрансляція: MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Київстар ТБ

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Трансляція матчу Ворскла - Полісся
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