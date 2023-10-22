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Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Ворскла - Полесье: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 22.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
Недавний участник еврокубков от Украины против команды, которая очень стремится выйти в Европу. "Ворскла" против "Полесья".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч 11-го тура УПЛ состоится 22 октября в 15:00. Смотреть можно на ОТТ-платформах, в частности на MEGOGO.
VBET Ліга. 11-й тур
22 жовтня, Полтава, Стадіон "Ворскла" імені Бутовського, 15.00.
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачево)
Відеотрансляція: MEGOGO, Setanta Sports, Sweet.TV, Київстар ТБ
Текстова онлайн-трансляція: UA-Футбол
Трансляція матчу Ворскла - ПоліссяСмотреть трансляцию
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