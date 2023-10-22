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Макуана: УПЛ находится в десятке лучших чемпионатов
Он все еще не изменил свое мнение
Фото: ФК Полісся
Легионер "Полесье" Бени Макуана прокомментировал старт команды в текущем чемпионате.
“Я бы сказал, не “уже сыграно 10 туров”, а сыграно “всего 10 матчей”. Это еще не экватор чемпионата. Я считаю, что главные матчи еще впереди.
Сейчас пауза, позволившая нам немного перевести дыхание, но это не значит, что игроки потеряли концентрацию. Наоборот, у нас было время, чтобы обратить внимание на нюансы, на технико-тактические действия.
У нас не хватало нескольких человек из-за травм или вызова в сборную. И все понимают, что почивать на лаврах даже не то, что рано для этого пока вообще нет никакого повода. В то же время я хотел бы отметить партнеров, которые с первого тура работают не покладая рук. Но тут я добавил, что работают не только футболисты, но и сотрудники всех служб и департаментов клуба.
Что касается особенностей украинского чемпионата, то я еще раньше говорил, что я не вижу различий, или же они совсем малы, между УПЛ и топ-чемпионатами. Потому интенсивность, ритм, стратегия и тактика — все это в арсенале команд Премьер-лиги. Я и дальше думаю, что УПЛ в топ-10 чемпионатов”, - сказал Макуана.
В текущем розыгрыше УПЛ бывший игрок "Монпелье" провел 10 матчей, в которых забил два гола.
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