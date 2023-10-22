  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Макуана: УПЛ находится в десятке лучших чемпионатов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макуана: УПЛ находится в десятке лучших чемпионатов

Премьер-лига
(1 голосов)

Он все еще не изменил свое мнение

Макуана: УПЛ находится в десятке лучших чемпионатов

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Легионер "Полесье" Бени Макуана прокомментировал старт команды в текущем чемпионате.

“Я бы сказал, не “уже сыграно 10 туров”, а сыграно “всего 10 матчей”. Это еще не экватор чемпионата. Я считаю, что главные матчи еще впереди.

Сейчас пауза, позволившая нам немного перевести дыхание, но это не значит, что игроки потеряли концентрацию. Наоборот, у нас было время, чтобы обратить внимание на нюансы, на технико-тактические действия.

У нас не хватало нескольких человек из-за травм или вызова в сборную. И все понимают, что почивать на лаврах даже не то, что рано для этого пока вообще нет никакого повода. В то же время я хотел бы отметить партнеров, которые с первого тура работают не покладая рук. Но тут я добавил, что работают не только футболисты, но и сотрудники всех служб и департаментов клуба.

Что касается особенностей украинского чемпионата, то я еще раньше говорил, что я не вижу различий, или же они совсем малы, между УПЛ и топ-чемпионатами. Потому интенсивность, ритм, стратегия и тактика — все это в арсенале команд Премьер-лиги. Я и дальше думаю, что УПЛ в топ-10 чемпионатов”, - сказал Макуана.

В текущем розыгрыше УПЛ бывший игрок "Монпелье" провел 10 матчей, в которых забил два гола.

По теме
yellow-arrow
Текстовый онлайн матча УПЛ Ворскла - Полесье
yellow-arrow
Динамо - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Ворскла – Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Бени Макуана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде